Lekker gênant: 458 Speciale A wordt in beslag genomen

Het had met gemak voorkomen kunnen worden, maar dat terzijde.

Het was weer een enerverende week met als grootste nieuws de splinternieuwe Ferrari 488 Pista. Het is de vijfde hardcore, lichtgewicht Ferrari met illustere voorgangers als de 348 Competizione, 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia en de 458 Speciale. Deze laatste wordt gezien als ‘Laatste der Mohikanen’, vanwege de hoogtoerige achtcilinder zonder ordinaire blaasinstrumenten. Er zijn twee smaakjes van de Speciale. Nee, niet met ketchup of curry, maar een dichte (Speciale) of open variant (de Speciale A). Zeker met die open variant kun je goed de blits maken in London, een stad waar je bijkans struikelt over dure auto’s.

Dan moet je alleen wel zorgen dat je Fezza goed verzekerd is. De politie in London schijnt het helemaal gehad te hebben met miljonairs die in onverzekerde auto’s rondrijden. Om met Mark Rutte te spreken, die mensen die dat wel doen worden ‘keihard aangepakt’. De Britse popo voegt dan wel de daad bij het woord. Ook in het geval van de bestuurder van deze lichtblauwe (goede kleur) Ferrari 458 Speciale A. Naar verluid viel de auto op door het tegenhouden van het verkeer, omdat de bestuurder de 458 probeerde te parkeren voor de Porsche 918 Spyder van zijn vader (spreek uit: faduhr).

De bestuurder werd aangehouden en tijdens het doorneuzen van de papieren bleek dat de auto onverzekerd was. Er werd direct een sleepwagen opgeroepen om de 458 Speciale A in beslag te nemen. Uiteraard ging dat gepaard met de nodige aandacht, waardoor er opnamen zijn gemaakt. Die kun je bekijken (uit piëteit, uiteraard) in deze video op AutoJunk. Dan nu het erge nieuws voor de ‘eigenaar’, de politie heeft blijkbaar het recht om de auto te veilen. Dit is al eerder gebeurd in London in gelijksoortige gevallen waarbij de papierbrij niet in orde was.

Dan blijft alleen de vraag over: waarom? Waarom zou je in hemelsnaam onverzekerd rond gaan rijden? Natuurlijk, de premie zal behoorlijk prijzig zijn, maar als je een Ferrari 458 Speciale A onder de bips hebt, moet een beetje woekerpolis toch geen issue zijn? Of is het een nieuwe statussymbool? Zoals het rijden met een linksgestuurde auto in Japan? In dat geval heeft de eerder genoemde heer Rutte waarschijnlijk een voorstel om alle dure auto’s voortaan te voorzien van een Nederlands kenteken.