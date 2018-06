McLaren doet Ricciardo een aanbod dat hij niet kan weigeren

Of, misschien wel?

McLaren heeft zich volgens AutoBild vol in de strijd gemengd voor de diensten van Max’ teammaatje Daniel Ricciardo. DR3 geldt al sinds het begin van het seizoen als de spil in de traditionele F1-rijderscarrousel van dit jaar. Het contract van de zevenvoudig Grand Prix winnaar loopt na dit jaar af en dankzij zijn leeftijd, prestaties en uitstraling lijkt de honingdas de teams voor uitkiezen te hebben.

Tot op heden focuste de media zich vooral op de drie huidige topteams als potentiële bestemmingen voor de Australiër. Bij Red Bull blijven is sowieso een optie, het team heeft al aangegeven dat ze Ricciardo (vriendin) graag willen houden. Bij Mercedes heeft vooral Toto Wolff er naar verluidt wel oren naar om Daniel in te lijven, al dan niet om hem naast Lewis Hamilton te zetten. Niki Lauda zou echter minder gecharmeerd zijn van dat scenario. De Oostenrijker gaat zelfs zo ver om te zeggen ‘hij heeft bij ons geen kans’. Dit laatste heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Hamilton mede dankzij bemiddeling van Lauda naar Mercedes is gekomen en hij de Brit als de onbetwiste leider van het team ziet. Een en ander zou natuurlijk kunnen veranderen als Hamilton toch onverwacht nee zegt tegen een langer verblijf bij het team (en 120 miljoen Euro), maar dat zien we eerlijk gezegd niet gebeuren.

Een hereniging met Sebastian Vettel bij Ferrari is volgens velen (FWIW, inclusief mijzelf) de beste optie voor Ricciardo zelf. Hij weet in ieder geval dat hij Sebastian kan hebben en op basis van de huidige resultaten van het team doet Ferrari mee om de knikkers. Tevens is Ricciardo precies het type coureur waar Ferrari graag voor gaat qua leeftijd en ervaring. De belangrijkste belemmering: ondanks dat hij het zelf ontkent gaat het gerucht dat Sebbie zijn veto kan uitspreken over potentiële teamgenoten. Het lijkt ons dom als Ferrari daar de oren naar laat hangen, maar soit.

Tot zover is het verhaal eigenlijk al bekend, maar als een duvel uit de doos komt nu ook McLaren om de hoek kijken. Dit is opvallend omdat McLaren de sleutels van het team feitelijk aan Alonso heeft gegeven. Althans, zo lijkt het. Mede om te Spanjaard langer aan zich te binden werd het lucratieve contract met Honda verscheurd en is het team uit Woking een klantenteam geworden van Renault. Dat Red Bull Racing nu de omgekeerde beweging maakt zegt eigenlijk alles over deze beslissing, die vooral ingegeven leek door frustratie in plaats van ratio. Ook dit jaar komt de 36-jarige voormalig kampioen weer niet in de buurt van overwinningen en zijn motivatie om in de F1 te blijven lijkt met elke zevende plaats kleiner te worden. FA is feitelijk een broodrijder geworden die met zijn gedachten al op de Brickyard is.

Maar, mocht McLaren Alonso verliezen, heeft het al een paar beoogd opvolgers klaarstaan, althans dat dachten we. Ondanks dat Stoffel Vandoorne (vriendin) het zwaar heeft tegen zijn teamgenoot, is men naar verluidt blij met de Belg binnen het team. Daarnaast heeft McLaren in de Formule 2 ‘het nieuwe grote talent’ rondrijden in de vorm van Lando Norris. De Brit is niet helemaal foutloos gebleven dit jaar, maar voert desalniettemin het kampioenschap aan. Nyck de Vries, een andere McLaren-junior, doet het ook wel aardig in het kampioenschap. Maar als we eerlijk zijn moet hij Lando dit jaar verslaan om aanspraak te maken op een F1-carrière. Tot op heden is dat niet het geval, maar goed, McLaren lijkt hoe dan ook voorzien van voldoende racetalent.

Zodoende schetst het onze verbazing dat Helmut Marko uit de doeken heeft gedaan dat Macca ‘elke week een hoger bod uitbrengt’ op Ricciardo:

Onze Daniel is momenteel de koning op de transfermarkt. McLaren biedt hem elke week meer geld aan, maar ook bepaalde lieden binnen Mercedes willen hem coûte que coûte hebben.

Tot op heden staat de teller naar verluidt op een gage van 20 miljoen per jaar. Dat Ricciardo serieus overweegt om naar een team dat nu in het middenveld opereert te gaan achten wij niet heel waarschijnlijk. De Ozzie heeft meermaals aangegeven dat het hem primair gaat om de kans om te winnen. Maar goed, Ekkermannen zijn Ekkermannen. Marko geeft zelf toe dat Red Bull Racing ‘er niet om bekend staat dik de knip te trekken voor coureurs’ en als de andere teams niet over de brug komen…