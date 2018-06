Manager Verstappen: “Max zal vaker alleen zijn dit jaar”

Ook Max is soms alleen.

Het leven is zwaar voor Max. Tot voor kort wist hij zich op de circuits altijd verzekerd van de aanwezigheid van zijn pa en/of manager, die als draagmoeders zijn rugzak achter hem aan zeulden zodat de jonge spruit plezier kon hebben. Maar in Canada moest MV33 opeens zelf zijn tas dragen. Jos en manager Raymond waren in geen velden of wegen te bekennen. Als Remi sleepte Max zijn helm door de straten van Montréal.

Christian Horner van Red Bull zei na afloop dat deze nieuwe situatie hem wel was bevallen. We zouden dit uit kunnen leggen als het gooien van keiharde schaduw op Jos Verstappen, maar zo sensatiebelust zijn we niet. Op zich is het sentiment van Horner wel begrijpelijk. Max haalde in Canada een podium na een goede race (verslag), zijn eerste zonder incidenten in het hele seizoen. Het resultaat was dus positief en dat zet dingen altijd in een beter daglicht. Daarnaast denkt Red Bull dat het zonder de aanwezigheid van Jos en Raymond misschien meer invloed heeft om Max een beetje in de juiste vorm te kneden.

Vermeulen heeft nou iets meer verteld over de beslissing om Max ‘in zijn eentje’ naar de race te sturen en de aanpak in toekomstige races. Volgens hem was dit plan al aan het begin van het jaar bekokstoofd in samenspraak met Red Bull Racing:

Already at the start of the season we made an internal plan about which grands prix we would attend. There was an idea discussed together with the team to have Max on his own for a race, so we said ‘OK, let’s do it for Canada’. That was the whole story. There will be some more races where Max will be on his own, but that was already in the pipeline. We have a very good relationship, we discuss everything together with Red Bull. It was a try out, the first race Max was on his own, but no special message behind that. It’s also part of his development that he doesn’t need someone around every race.

Zoals we eerder al berichtten is Raymond er dit weekend in Frankrijk weer gewoon bij en zal Jos zich in Oostenrijk ook weer bij zijn zoon voegen. Maar voor toekomstige races dit jaar zal Max af en toe wederom zijn boontjes zelf moeten doppen. De opstelling blijft flexibel:

At Silverstone Max is on his own, Jos is going to Hungary, and at Spa we will be together.

Dat het issue dankzij een combinatie van Max’ prestaties in Canada en de woorden van Horner nu een dingetje is geworden wil Vermeulen liefst ontwapenen. Hij benadrukt dat het tandem bestaande uit hemzelf en Jos bij alle mooie resultaten van Max uit het verleden in de F1 immers ook aanwezig was:

Of course this is getting a dimension now because the performance was there, and there were some comments in the press. But in the past he had podiums when I was here or Jos was here, so the performance was also there when we were around.

Waarvan akte.