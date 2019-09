Het wordt tijd dat Mercedes deze 750 pk sterke racer gaat maken

Eerlijk waar, opschieten nu.

Het is ondertussen alweer ruim een jaar geleden dat Mercedes tijdens het Concourse d’Elegance op Pebble Beach het doek trok van de EQ Silver Arrow, een studiemodel als een hommage aan de W125 Rekordwagen. Hoewel de beeldschone bolide waarschijnlijk nooit meer dan een concept zal worden, vinden wij stiekem dat hij toch wel verwezenlijkt mag worden.

Sinds de onthulling van de EQ Silver Arrow hebben we niet zoveel meer gehoord over de auto, wat weinig goede moed geeft. Toch is het concept wel op de IAA in Frankfurt te bewonderen. En hem bewonderen, dat doen we zeker. De auto ligt ongelooflijk laag bij de grond en is voorzien van zeer fraai lijnwerk, dat slechts op een aantal punten wordt onderbroken door bijvoorbeeld een uitstekende wielkast. Het plaatwerk recht achter de bestuurdersstoel van de single seater is netjes gevouwen om de luchtstroom te bevorderen, net als bij de auto waarop hij is gebaseerd.

Grappig is dat de vergelijkingen met de Rekordwagen daar wel ophouden. Zo heeft hij geen V12, maar een volledig elektrische aandrijflijn met 750 pk. Zijn 80 kWh-accupakket brengt hem in het beste geval 400 kilometer ver. In de cockpit is daarnaast vrijwel alles digitaal. Links op het scherm is het circuit te zien, rechts wordt je in de gaten gehouden door Mercedes’ F1-teambaas Toto Wolff.

De naam van dit model keert vandaag overigens wel terug op een andere auto. Mercedes zal vanmiddag zijn allereerste Formule E-auto onthullen, in de vorm van de EQ Silver Arrow 01. Naar verwachting bestaat het team uit Stoffel Vandoorne en huidig leider in het kampioenschap van de Formule 2: Nyck de Vries.