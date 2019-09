Hé, deze Skoda kennen we eigenlijk al lang

Zelfs met een elektrische aandrijflijn erin zet hij niemand op het verkeerde been.

Als een verbeterde versie van de Volkswagen e-Up, zo moet je naar de Skoda CITIGOe iV kijken. De miniscule drieling van de Volkswagen Group is op enkele duidelijke verschillen na nagenoeg hetzelfde, bij de elektrische varianten zit er meer verschil. Althans, er zat meer verschil.

Héél even was de volledig elektrische CITIGO beter dan zijn Duitse evenbeeld, in de vorm van de Volkswagen e-Up. Het kleine stadsautootje uit Tsjechië debuteerde eerder dit jaar met een nieuw, groter batterijpakket: een exemplaar met een inhoud van 36,8 kWh. Hiermee kan hij voortaan ruim 250 kilometer ver rijden, relatief gezien aanzienlijk meer dan de 160 kilometer van het verleden.

Nu Volkswagen zijn geüpdatete versie van de e-Up heeft onthuld, is de CITIGOe iV niet langer de beste kleine EV van VAG. Wellicht vindt het wagentje troost in het feit dat de iV-divisie voortaan door het leven mag als een apart submerk. De iV-tak telt momenteel welgeteld twee auto’s, maar daar moeten in de toekomst uiteraard meer modellen bijkomen. Over enkele jaren mag de CITIGOe iV trots terugkijken op het feit dat hij dit offensief heeft gestart.