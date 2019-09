Met deze GLE raak je geen taxi’s

Handig voor de vermoeide GLE chauffeur die de weg niet goed weet.

De Mercedes-Benz GLE is op dit moment een van de veiligste auto’s die je maar kunt voorstellen. Deze Mercedes ESF doet daar nog een schepje bovenop. Nu zul je denken: hoe veel veiliger moet een auto nog worden? Het is op die manier bijna onmogelijk om tegen een andere auto aan te rijden.

De ESF gaat verder waar de GLE stopt. Nu moet je echt je best doen om in een reguliere GLE een andere auto te raken. Zo heb je een achteruitrij camera, parkeersensoren en een extra waarschuwingssysteem als je te dicht op een achterligger komt. Handig als je bijvoorbeeld te laat erachter komt dat je de verkeerde afslag pakt. Althans, dat zou je denken. Er schijnen mensen te zijn die dus alle waarschuwingssystemen negeren en doodleuk tegen een andere auto rijden.

Mocht je dit soort blunders níet willen maken in een nieuwe GLE, dan is de ESF een goed alternatief. De ESF heeft extra veel veiligheid features waaronder een geavanceerd eresafe systeem (dat een ongeluk kan herkennen en maatregelen kan treffen, zoals het aantrekken van de gordel. Ook zitten er diverse autonome functies in deze auto. Mocht je alle waarschuwingssystemen negeren, dan kan de elektronica ingrijpen als je je gloednieuwe GLE tegen een oude taxi aanrijdt.