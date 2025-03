Hey 16-jarigen, de Opel Rocks is vernieuwd

Opel heeft de Rocks een kleine make-over gegeven. Goed nieuws voor 16+ grut.

Je ziet ze vooral in Amsterdam in Het Gooi, want buiten deze hotspots is de toepasbaarheid van het karretje eigenlijk nihil. Woon je in die gebieden en val je binnen de doelgroep dan is het even opletten. Je oude Opel Rocks moet de deur uit, het merk heeft een nieuwe versie. En jij kan niet als een pauper blijven doorrijden in het oude ding natuurlijk.

De elektrische vierwieler mag gereden worden vanaf 16 jaar, mits je over een AM-rijbewijs beschikt. De make-over is vooral een visueel feestje, Opel heeft het kleine apparaat wat leuker aangekleed.

Je herkent de nieuwe Opel Rocks aan het zwarte front, met contrasterend wit en een lichtgrijze carrosserie. Het zwarte dak en de zwarte wielen blijven, dus daar is weinig nieuws te melden.

Het blijft een ultra compact ding. Met z’n lengte van 2,41 meter en een breedte van 1,39 meter (zonder spiegels) is het je beste vriend in 020 met krappe straatjes en parkeerplekken. De draaicirkel van 7,20 meter helpt daar ook bij.

De actieradius van de nieuwe Opel Rocks is nog steeds net zo minimalistisch als het autootje zelf: 75 kilometer. De topsnelheid is begrensd op 45 km/u topsnelheid en opladen verloopt via een normaal stopcontact. De laadkabel zit verstopt achter de passagiersdeur, dat is esthetisch gezien goed gedaan.

Het interieur is ook wat serieuzer geworden. Weg zijn al die gele accenten. Het nieuwe stuurwiel met het witte Opel Blitz logo sluit weer aan op de rest van het exterieur. Voor de rest is de binnenkant vrij bekend. Er is een smartphonehouder met USB-poort voor je smartphone zodat de jeugd van tegenwoordig gewoon muziek kan streamen. Uiteraard.

Allemaal leuk en aardig. Wat Opel dan nog niet paraat heeft is wat de nieuwe Rocks moet gaan kosten. De oude kocht je voor net geen 7,5k. Naar verwachting zal het niet veel meer worden. Maar je weet maar nooit.