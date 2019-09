Hey autoliefhebber, je bent niet alleen

Kunnen we in dit tijdperk nog steeds genieten van een auto met benzine of diesel?

Als we de politiek, het nieuws en diverse fabrikanten uit de autoindustrie mogen geloven zijn petrolheads als dinosauriërs: autoliefhebbers zijn een uitstervende soort en we gaan straks allemaal over op elektrisch rijden.

Ja en nee. De toekomst is zeer zeker elektrisch. Dit betekent niet dat we met z’n allen morgen over moeten stappen, of dat we geen auto met een verbrandingsmotor kunnen rijden. Je mag nog steeds hartstikke trots zijn op je diesel of benzineauto en dan ben je niet automatisch een milieubarbaar.

Shell helpt je een handje op weg met de Shell V-Power brandstoffen. Deze benzine- en dieselbrandstoffen zijn door Shell in samenwerking met Scuderia Ferrari ontwikkeld. Shell biedt met deze brandstof hun beste ‘dorstlesser’ voor je geliefde auto.. Bovendien ben jij als autorijder verantwoorder bezig. Shell betaalt namelijk de volledige compensatiekosten voor de CO2-uitstoot. Zo rijden autoliefhebbers die Shell V-Power Benzine of Shell V-Power Diesel tanken meer milieubewust.

Shell V-Power en Autoblog gaan gedurende het jaar verhalen en ervaringen delen van mensen met een passie voor hun hobby. In deze reeks krijg je als lezer de kans om zowel technische, als praktische product-vragen te stellen aan onze redactie, Shell en gast-experts.

Liefhebbers van auto’s zijn er in allerlei soorten en maten. De één beschouwt zijn auto als een kunstobject en verzamelt ze vooral. De ander probeert er alles uit te halen wat erin zit op het gebied van tuning. Weer een ander is vaak op het circuit te vinden om het uiterste te vragen van de auto. We hebben allemaal één ding gezamenlijk gemeen: we houden van auto’s!