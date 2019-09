Dit is het interieur van jouw volgende Mercedes

Allemaal willen we stiekem een Mercedes-Benz.

Eigenlijk is het best opmerkelijk dat Mercedes-benz interieurs anno 2019 zo barok eruit zien. Waar Audi en BMW elkaar proberen af te troeven met de meest klinische en strakke interieurs, heeft Mercedes-Benz het enkele jaren geleden over een compleet andere boeg gegooid.

Het binnenste van een Benz is juist lekker bont en druk vormgegeven met veel chroom en wat retro-details. Of je het mooi vindt of niet, het is herkenbaar Mercedes-Benz en in de juiste kleurstelling best bijzonder. Mercedes is er zelf ook redelijk tevreden over, want ze hebben al wat schetsen vrij gegeven van het interieur van de EQ Concept, die gaat debuteren op de IAA in Frankfurt volgende week.

Na de EQC SUV en het EQV busje is de EQ Concept de volgende elektrische Mercedes-Benz. Volgens de geruchten moet het een soort elektrische S-Klasse worden. De eerste schetsen doen echter vermoeden dat het meer om een ‘vierdeurs coupĂ©’-achtig model gaat. Dus een soort CLS met elektrische aandrijving, iets wat eerdere geruchten ook al aangeven. Dat zou vrij logisch zijn, want dan is het een rechtstreekse concurrent voor de Tesla Model S en de Porsche Taycan.