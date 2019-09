Tragedie F2 race België heeft gevolgen voor teammaat Alesi

Het zit de hekkensluiters van de Formule 2 niet mee.

De crash van Hubert het afgelopen weekend is niemand in de kouwe kleren gaan zitten. Ondanks dat de autosport veiliger dan ooit is, ligt het gevaar altijd en overal op de loer. Natuurlijk is het voor Hubert zijn familie enorm tragisch. Er zijn echter meer mensen eronder te lijden hebben.

In dit geval gaat het om Giuliano Alesi (afbeelding onder), de zoon van model Kumiko Koto en oud-F1 coureur Jean Alesi. Giuliano Alesi rijdt voor het Trident Racing team. Tijdens de race op Spa-Francorchamps was hij helaas ook betrokken bij het ongeluk. Na het ongeluk hebben de Belgische autoriteiten de auto van Giuliano Alesi in beslag genomen. Niet dat Alesi een hoofdverdachte is, het is standaardprocedure om dit allemaal uit te zoeken.

Maar F2 is geen F1. Dus het is niet dat er een rij geprepareerde auto’s klaarstaan. Dit betekent dus dat het Trident Racing team slechts één auto mee kan nemen naar de volgende race, op het circuit van Monza in Italië.

Dat betekent overigens niet dat de talentvolle Alesi niet aan de start zal verschijnen. Zijn teamgenoot Ralph Bosschung (afbeelding boven) wordt opgeofferd, zodat Alesi kan racen. Waarom is niet helemaal duidelijk. Bosschung heeft namelijk twee punten meer dan Alesi. Mocht je je afvragen wat die twee puntjes nu uitmaakt, weet dat Bosschung in totaal drie punten heeft. Leider in het F2 kampioenschap is Nederlander Nyck de Vries met 196 punten. Bij de volgende race in Sochi, zullen beide Trident coureurs weer meedoen.