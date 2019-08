HGP Volkswagen Golf met 745 pk is een buitenkansje

Doe maar een turbotje.

Je hebt tuning en dan heb je tuning. De Volkswagen Golf in de dikste uitvoering is met 300 pk voldoende voor allerlei toepassingen. Daar denken sommige mensen toch echt anders over. Die kloppen aan bij de betere tuner om meer vermogen uit de hatchback te krijgen. Heel veel meer.

Dat is precies gedaan met deze Golf en het mooie is dat de Volkswagen te koop staat. De auto is door HGP aangepakt en is nu verre van normaal. Onder de kap niet langer een viercilinder turbomotor, maar de 3.6 VR6 biturbo uit een Passat. HGP is vervolgens lekker losgegaan op het blok en daardoor is de Golf nu goed voor 745 pk en 900 Nm koppel. De vierwielaangedreven Volkswagen is razendsnel, met een sprinttijd naar 100 km/u vanuit stilstand in slechts 2,9 seconden. HGP heeft de standaard DSG-vervangen voor de automatische transmissie uit een Audi RS3. Ook werden er 380mm carbon keramische remmen van Audi gemonteerd onder het Golfje.

‘Geniet met mate’ is er niet bij in het geval van deze hatchback. Van een hot hatch kun je ook niet meer spreken. De vorige eigenaar heeft er financieel veel geld tegenaan gesmeten om zijn Volkswagen zo te krijgen. Hij hoopt het ge├»nvesteerde geld ook enigszins terug te verdienen met de verkoop van de Golf. De auto wordt namelijk aangeboden in Duitsland voor 69.950 euro.