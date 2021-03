HGP Volkswagen Golf R loopt 298 km/u! - Autoblog.nl

Grote kans dat jouw auto deze HGP Volkswagen Golf R niet bij houdt!

De nieuwe Volkswagen Golf R is een beetje een vreemde eend in de bijt. Je zou denken dat de auto qua snelheid ongeveer gelijk staat met de Audi S3, BMW M135i en Mercedes-AMG A35. Niets is echter minder waar, want in diverse tests heeft de Golf R aangetoond over flinke spierballen te beschikken.

De Golf R heeft op papier 10 pk meer, meer op asfalt (of een rollenbank) lijkt het aanzienlijk meer te zijn. Dus ondanks dat de Golf R niet premium is en de andere drie wel, ben je met de snelste Golf sneller dan de genoemde drie. Maar het kan zijn dat je het verschil nóg groter wil maken. Zoals collega @RubenPriest jullie vertelde: er is veel vermogen uit zo’n EA888-motor te extraheren.

HGP Volkswagen Golf R

In dit geval is het de Duitse firma HGP-turbo. Normaliter hielden ze zich bezig met extreem snelle VR6 turbo-conversies, maar sinds die motoren nauwelijks geleverd worden, doen ook dikke achtcilinder enerzijds en bescheiden viercilinders anderzijds. Voor de Golf R heeft HGP een eenvoudige Stage I-kit ontwikkeld.

Dit is overigens niet een simpel chipje, ze hebben meer gedaan aan de 2.0 viercilinder. Zo is de luchtgeleiding verbeterd en is een K&N sportfilter geïnstalleerd. Ook de olie is gewijzigd (0W-40 ESP X3). Afgetopt met Ron 98 benzine is de chip daarop aangepast. Het resultaat is indrukwekkend: een maximum vermogen van 444 pk en een maximum draaimoment van 564 Nm. Ook de DSG-software is aangepast, waardoor de bak beter en sneller schakelt.

Prestaties

De prestaties zijn niet bekend. De 0-100 km/u-sprint zal zo rond de 4 seconden duren. De topsnelheid is ook niet bekend, maar HGP stuurde wel een fotootje het internet op, waar je kan zien dat de auto 298 km/u rijdt. Er wordt weleens gekscherend gezegd dat de ‘R’-versie veel te duur is voor een Golfje, maar met dit prestatiepotentieel is het bijna een koopje.









Prijzen zijn niet mals: de Stage I-kit kost geïnstalleerd en wel 9.800 euro. Wel blijft de HGP Volkswagen Golf R voldaan aan de zeer strikte Euro 6d-norm. Dat is een prestatie op zich en waarschijnlijk de reden dat de tuning iets duurder uitvalt. Over de verdere modificaties, zoals de OZ-velgen of de verlaging, wordt nog met geen woord gerept.

Deze Stage 1-motorkuur is leverbaar voor diverse Audi’s (SQ2, S3, TT S), Cupra’s (Leon, Formentor en Ateca), VW’s (Arteon, Tiguan R, T-Roc R, Passat) en de Skoda Superb.