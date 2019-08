Zo gaat het nieuwste Tesla model heten

Je kan zeggen wat je wil, maar dat doen ze toch goed.

Het creëren van een hype of een ‘buzz’ is bijzonder lastig. Je wilt natuurlijk aan de ene kant zoveel mogelijk ruchtbaarheid geven aan het nieuwe product dat er aan komt, maar het moet niet te veel reclame worden.

Reclame is een beetje zo’n vitaminepil die je in je babyvoeding meekreeg. Je wilde het niet, maar het werd je min of meer door je keel gedrukt. Nog een nadeel van reclame is dat het naast ongewenst ook nog eens enorm prijzig is. Wat dat betreft heeft Tesla het uitstekend voor elkaar: elke tweet van Elon Musk is in feite reclame. Aan de andere kant, we zien de Ola Kallenius van Daimler nog niet zo snel via Twitter verklappen wat de naam van een nieuw model gaat worden.

Dat is namelijk exact wat Elon Musk gedaan heeft. Het gaat in dit geval om de Tesla pickup. Jazeker, Tesla gaat zich mengen in de populairste markt van de Verenigde Staten. Dat gaan ze doen met een compleet elektrische auto, uiteraard. De truck noemden we telkens bij zijn ‘werktitel’, maar uiteraard krijgt deze pisup ook een naam die in de pas loopt met de Model 3 en Model S. Het wordt sowieso geen Model T, want die naam is van Ford. Dat was ook de reden waarom de Model 3 geen Model E heet, die naam was ook al van Ford.

🐝 all u can 🐝 — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2019

Elon Musk twitterde onlangs het bericht ‘all u can’, met een twee emoticons van een bij. Waardoor je de zin moet lezen als: all you can be. Waarschijnlijk.

Daarna liet hij een vergelijking zien tussen een Britse bij (British Bee) en USB. Haha. Kortom, de nieuwe Tesla Pickup gaat Model B heten. Weet je dat ook weer.

