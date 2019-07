Hier, 7x nieuwe BMW Z4 op Nederlands kenteken

De Roadster is in allerlei geuren en kleuren gespot.

Eindelijk is er weer een gloednieuwe generatie BMW Z4. De auto is zowel te verkrijgen met viercilinders als een zescilinder benzinemotor. Een coupé gaat er niet komen. BMW heeft de auto ontwikkeld in samenwerking met Toyota en de nieuwe Supra is het dichtst wat komt bij een Z4 Coupé. De leveringen van de Supra zijn nog pril en gaan vermoedelijk pas dit najaar echt van start. Bovendien is die auto enkel leverbaar met een zespitter, wat de Supra duur in aanschaf maakt. De Z4 is wat vriendelijker in prijs in combinatie met een kleinere motor, waardoor we de BMW waarschijnlijk ook meer gaan zien op de Nederlandse wegen. Hieronder de eerste zeven gespotte Z4’s op Autojunk. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

ZB-702-K – rood – 62.577

Vandaag is rood.. een Z4 sDrive 20i met een 197 pk viercilinder turbomotor. Gespot in combo met twee andere leuke auto’s.



XS-672-H – blauw – 65.806 euro

BMW heeft leuke kleuren voor de nieuwe Z4 bedacht en deze felblauwe tint is daar één van. Opvallen zul je met deze sDrive 20i!



XV-500-T – grijs – 72.305 euro

Mat grijs, het is nog steeds een gekozen kleur anno 2019. De auto hier betreft een sDrive 30i met een 2.0 liter turbo viercilinder (258 pk).



ZB-035-L – blauw – 81.595 euro

Meer blauw op straat. Deze auto is een lekkere M40i met een 340 pk turbo zes-in-lijn!



ZB-273-P – zwart – 87.901

Voor als het wat ingetogener mag. Deze M40i is zwart uitgevoerd en oogt daardoor een stuk anoniemer.



XS-633-H – rood – 88.264 euro

Donkerrood laat deze Z4 M40i wat meer opvallen, zonder het van de daken te schreeuwen. Past prima op deze Roadster.



XR-855-R – rood – 89.065 euro

Het ene rood is het andere niet. Felrood kan de nieuwe BMW Z4 ook heel goed hebben. Deze First Edition kruipt richting de 90.000 euro, wat de M40i een prijzig speeltje maakt.