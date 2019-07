Oproep! Wat kwam jij tegen op vakantie?

Wat ben jij zoal tegengekomen op vakantie of ga je nog tegenkomen?

We zitten midden in de vakantieperiode. De één heeft de vakantie al achter de rug, de ander zit nu met z’n billen in het zand en weer een ander moet nog vertrekken. Op vakantie kom je altijd wel wat bijzonders tegen.

Rij in de omgeving van München en je kan zomaar een testauto van een Duitse autofabrikant tegenkomen (al is dat nu wat rustiger in verband met de vakantieperiode). Wie een vakantie in de U S of A doorbrengt heeft juist weer met een totaal andere autocultuur te maken. En dan zijn er ook nog de momenten die je niet van tevoren bedacht had. Die ene toffe supercar die je tegenkwam op de snelweg of een andere bijzondere auto in een afgelegen dorpje.

We roepen je deze zomer op om automotive vakantieavonturen met ons te delen. Dat kan via Autojunk.nl met je Autoblog-account. Vul bij ‘Tags’ in elk geval het woord vakantie in. Zo weten we meteen dat dit een foto is die tijdens je vakantie is genomen. Geef vervolgens in de ‘Beschrijving’ een korte omschrijving van de foto(‘s). Uploaden kan zowel via de site als via onze apps (iOS en Android). De leukste, bijzonderste en grappigste momenten zullen voorbij komen als gedeelde spot hier op Autoblog.nl

Fijne vakantie!

Foto: Autoblog-lezer onderneemt roadtrip met vrienden door de Spaanse Pyreneeën

Foto 2: AB-lezer huurt dikke Cadillac in de VS