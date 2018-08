Vergelijking: de nieuwe BMW Z4 versus de oude

Minder soft, meer hoekig. De verschillen nader bekeken.

Elke generatie BMW Z heeft zijn eigen smoelwerk en karakter. Binnen de Z4-familie zijn er ook de nodige verschillen merkbaar. De eerste generatie was stoer met een compleet nieuw design voor BMW destijds. De opvolger was wat softer en meer een cruiser. Inmiddels is de nieuwe Z4 hier en dit model is eigenlijk een combinatie van zijn voorgangers.

Boven is het nieuwe model. Daaronder het oude.

Uiterlijk

Deze vergelijking is eenvoudig. De verschillen zijn namelijk enorm op het gebied van looks. De zachte kap is terug en BMW heeft duidelijk de stempel van de huidige designtaal doorgedrukt op de nieuwe Z4. Je moet ervan houden, persoonlijk loop ik er met een grote boog omheen.

De voorkant is op vrijwel alle fronten anders. Zelfs de nieren zijn anders vormgegeven. Het introductiemodel is de Z4 M40i en die sportiviteit is terug te zien in het ontwerp. Hoekige bumpers en scherpe lijnen tot aan de spiegels toe. Nee, een geel Nederlands kenteken op de voorkant gaat deze BMW er niet mooier op maken.





De zijkant is minder clean en meer design. Dat wil zeggen, meer frutsels en dingetjes. De koplampen lopen verder door en ook een deel van de achterlichten zijn in dunnere mate te vinden op de zijkant van de auto. De ouderwetse antenne is exit en de nieuwe Z4 oogt vooral gestroomlijnder.





De achterkant zal een onderwerp van discussie blijven. BMW koos duidelijk niet voor safe zoals bij het vorige model. Dit is een achterkant die jij fantastisch kan vinden, maar je vriend of vriendin gruwelt ervan. Dit gaat in de showroom voor leuke gesprekken zorgen, terwijl de verkoper er wat ongemakkelijk bijstaat. Het BMW-logo is naar beneden geplaatst, waardoor er nu ruimte was om het derde remlicht beter weg te werken. Het kenteken is daarentegen naar boven gekomen. Hierdoor kregen designers meer ruimte om met het ontwerp van de achterbumper te spelen.





Interieur

Het interieur is op een aantal punten sterk vernieuwd. De vernieuwingen maken het een aangename plek om te zitten. Het dunnere stuurtje dat we kennen van moderne BMW’s, een nieuw infotainmentscherm en het afscheid van analoge klokken. De ronde knoppen uit de vorige Z4 zijn verdwenen. Daarmee is het ‘gat’ tussen de ventilatieroosters en de CD/DVD-speler een stuk kleiner geworden. In het zwart met de chrome details wellicht wat saai, maar het oogt wel retestrak. Een bruin lederen interieur kan in dit geval wonderen doen.





Techniek

Gelukkig blijven de zes-in-lijn motoren met de nieuwe Z4 behouden. Over het aanbod kunnen we kort zijn. Tot nu toe heeft BMW alleen de M40i met een geblazen zescilinder onthuld. Verwacht echter ook de nodige viercilinders. De kans dat er een model boven de M40i gaat komen is zeer gering. Eerder liet de Nederlandse BMW M GmbH-baas al weten dat we geen volbloed M-model hoeven te verwachten. Bovendien kwam er van het vorige model ook geen echte M.

Conclusie

Is BMW de eigen identiteit verloren met de nieuwe Z4? De overeenkomsten met de Tiger Nose-grill van een Kia en de looks van een Fiat/Abarth 124 Spider zijn immers daar. Dit is nu eenmaal de nieuwe identiteit van BMW. Kijkend naar de nieuwe 8 Serie en deze Z4 is de verwachting dat de Duitse autobouwer deze designtaal zal blijven aanhouden voor toekomstige modellen. Of dat een verbetering is mag je lekker zelf bepalen.