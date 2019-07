Tesla noteert honderden miljoenen verlies

Het tweede kwartaal was alles behalve winstgevend.

De Amerikaanse autofabrikant Tesla heeft een verlies van 408 miljoen dollar moeten incasseren in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit gepresenteerde financiƫle cijfers. De omzet nam wel toe met 47 procent in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. De omzet bedroeg 5,2 miljard dollar. De rekening van Tesla werd in het tweede kwartaal met 614 miljoen dollar gespekt en het bedrijf heeft nu 5 miljard dollar op de bank staan. Geld dat nodig is voor investeringen en om schulden af te betalen. Een deel van het verlies, 117 miljoen dollar, werd gemaakt naar aanleiding van reorganisatiekosten.

Investeerders waren niet blij met de resultaten. Het aandeel van Tesla daalde met meer dan 10 procent toen het nieuws naar buiten kwam. Hoewel het merk eind 2018 een winst van 451 miljoen dollar wist te realiseren, heeft het bedrijf dit jaar tot nu toe al 1,1 miljard dollar verlies geboekt. Dit alles ondanks het feit dat Tesla meer auto’s verkoopt dan ooit tevoren.

Eerder maakte Elon Musk bekend dat zijn Tesla meer dan 95.000 auto’s wist af te leveren in het tweede kwartaal van 2019. Een record. Tesla heeft als doel om dit jaar tussen de 360.000 en 400.000 auto’s te leveren. In een brief gericht aan aandeelhouders zegt Tesla meer te willen focussen op de capaciteit van de fabriek en op het leveren van auto’s dan te focussen op een financiĆ«le doelstelling.

Tesla heeft als positief nieuws in het vooruitzicht dat eind dit jaar de fabriek in Shanghai gaat draaien. Daarnaast staat er volgend jaar een nieuwe auto op het programma, de Model Y. Dit model deelt zijn technische basis met de Model 3 en is daardoor goedkoper om te produceren.