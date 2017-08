Deze triturbodiesel was zijn tijd ver vooruit

Diesel zou het helemaal gaan worden, toch?

We zitten op dit moment in een transitieperiode waarbij de verbrandingsmotor aan zijn einde lijkt te komen en alternatieve aandrijvingen (elektromotor, waterstof) het gaan overnemen. De eerste tekenen zijn dat de dieselmotor langzaam wordt uitgefasseerd. Volkswagen scheen een beetje moeite te hebben om de uitstoot binnen de perken te houden en Volvo is er helemaal klaar mee. Maar ook Toyota dat vrij weinig met diesels doet, de motor uit de Avensis is gewoon een BMW blok. Is dat jammer? Nou, in sommige gevallen wel. Met name Dikke Diesels (minimaal 6 cilinders) zijn bijzonder prettig. Enorme golven van koppel, voldoende vermogen voor een hoge topsnelheid en een verbruik dat enigszins binnen de perken blijft. Voor lange wintersportritten is er geen fijnere motor denkbaar. Een Audi RS6 de ultieme wintersportmobiel? Dacht het niet: dan moet je om het anderhalf uur tanken. Een Tesla Model S? Dan moet je om het anderhalf uur een copieuze driegangenlunch nuttigen om de (laad)tijd te doden. Met een dikke diesel zet je de cruise control op 200 km/u en knap je in één keer die kant op.

Persoonlijke favoriet van ondergetekende is de Mercedes E350d Estate All Terrain. Een fijne diesel, luchtvering en iets meer rijhoogte zonder het desastreuze verbruik en gewicht van een SUV. De zwarte bumpers zijn niet zozeer mooi dan wel handig met parkeerschades en dergelijke. De maximale dieselmotor is nu nog de 350d. Gelukkig heeft Mercedes onlangs een nieuwe topdiesel aangekondigd komen en dat was eigenlijk wel nodig. Bij Audi kun je de 3.0 BITDI krijgen (320/326 pk) of de 4.0 TDI (426 pk) terwijl BMW natuurlijk de 35d/40d Biturbidiesels heeft en een 50d met maar liefst vier turbo’s. Daar stak Mercedes een beetje schril bij af met een 350d als topdiesel. Niet dat dat een stakker was, maar van de prestige-verslaafde Duitsers mag je meer verwachten. In de nieuwe S-klasse is de nieuwe 2.9 liter grote ‘M256’ zes-in-lijn leverbaar met 290 en 340 pk.

Dat is eigenlijk bijzonder laat, want het merk uit Stuttgart dacht er in 2005 al over na. Toen toonde het een concept in de vorm van de SLK 320 CDI. Het blok was een 3.0 V6 diesel met maar liefst drie turbo’s. Twee kleine turbo’s aan de zijkant van het blok draaien bij de lagere toeren. Bij vollast neemt de grote turbo in het midden van het blok het over. Zodoende leverde de diesel 286 pk en 630 Nm. Hiermee was het mogelijk om de 100 aan te tikken in 5,3 seconden, mede dankzij de 7G-tronic automaat. Uiteraard was de topsnelheid begrensd op 250 km/u. Het verbruik was toen (met 7,5l/100km) erg zuinig voor zulke prestaties.

Om de auto lekker op te laten vallen op de beursstand, kreeg de SLK320 CDI de complete SLK55 AMG bodykit en diens velgen. Dik. Op die stand werd deze superdiesel vergezeld door een misschien nog wel vreemdere auto, de SL400 CDI. Deze had een 4.2 liter V8 onder de kop met ‘slechts’ 2 turbo’s. Deze leverde 315 pk (de benzine SL500 zat toen nog op 300 pk) terwijl het koppel een machtige 720 Nm bedroeg. Deze speedboat op wielen was eveneens op 250 km/u begrensd. De standaardsprint was in 5,8 seconden al weer voorbij.

Beide concepts waren er eigenlijk om een andere motor in het zonnetje te zetten, namelijk de OM642. Dit was een V6 diesel met enkele turbo en werd bijna in elke Mercedes-Benz geleverd: C, CLK, CLS, E, G, GL, ML, R, S en V-Klasse, alsmede een paar Amerikanen waar Mercedes toen nog zaken mee deed (Chrysler 300, Jeep Commander, Jeep Grand Cherokee). De SL 320 CDI en SL 400 CDI waren er om Diesel sexyer en salonfähig te manken.

In het begin had de motor 225 pk en 510, tegenwoordig levert deze 265 pk en 620 Nm. Zoals bekend gaat de nieuwe zes-in-lijn de oude V6 opvolgen. Helaas voor de veel-rijdende zonaanbidder met haast: geen van beide auto’s is in productie genomen. Gelukkig hebben we de foto’s nog.