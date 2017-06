De nieuwe Aston Vantage: dit wordt ‘m

En nee, het wordt geen kleurplaat.

Je zou het bijna vergeten, maar de huidige Aston Martin Vantage is alweer sinds 2005(!) in productie. Dat de Britten destijds een ijzersterk ontwerp hebben neergezet blijkt wel uit het feit dat de auto er nog steeds verre van verouderd uitziet. Sterker nog: de V8 Vantage en V12 Vantage zijn anno nu gewoon prima opties voor petrolheads met cash to blow.

Na ruim 12 jaar wordt het echter tijd voor een nieuwe instapper (de Cygnet negeren we) en onlangs heeft Aston Martin een patentaanvraag ingediend in Japan. Deze plaatjes duiden zeer waarschijnlijk op de nieuwe Vantage en zoals je kon verwachten wordt het een soort mini-DB11, maar dan misschien nog wel mooier.

We kunnen je helaas niet vertellen wanneer de nieuweling wordt onthuld of wanneer ‘ie in productie gaat. Diverse Britmedia hebben het over een onthulling die later in 2017 plaatsvindt. Verder ligt het natuurlijk voor de hand dat de V8 van Mercedes-AMG z’n weg naar de neus van de nieuwe Vantage zal vinden. Dat gebeurde immers ook al met de DB11 die daarnaast “gewoon” met V12 leverbaar is.

Deze geblazen 4.0 V8 met Hot V-layout (uitleg) is in de diverse AMG’s goed voor ruim 600 pk, wat meteen een eventuele versie met V12 overbodig zou maken. Jammer voor de liefhebber, maar beter voor het milieu en dus ook voor Aston Martin zelf. Op die manier worden de gemiddelde uitstootwaardes binnen het gamma immers omlaag gebracht en dat kan Brussel waarderen.