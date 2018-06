De lak op deze auto kost 800 uur om aan te brengen

Maar dan heb je wel een unieke livery op je supercar.

Je moet toch wat als je niet meer kan lachen van de kwartjes. De aanschaf van een supercar is natuurlijk zeer voor de hand liggend. Bijzondere looks, extreme prestaties en een navenant prijskaartje maken het hebben van zo’n auto een unieke beleving. Maar ja, een McLaren 650S is natuurlijk niet de meest bijzondere auto ter wereld. In relatief korte tijd heeft McLaren toch een groot aantal ervan gebouwd.

Dan kun je beter kiezen voor een variant die in gelimiteerde oplage is geleverd. In dit geval was dat de McLaren 675LT. De 675LT was sneller, sterker en lichter dan de 650S. Met een oplage van 500 exemplaren ook nog eens een stuk zeldzamer. Ben je dan als gefortuneerde Supercar-koper dan eindelijk gelukkig? Meh, waarschijnlijk niet. 500 exemplaren is ook weer niet zo weinig en er zijn ook nog eens 500 675 LT Spyders gebouwd.

Gelukkig is MSO bereid om te helpen, tegen een flinke financiële vergoeding, uiteraard. In dit geval heeft McLaren Special Operations geholpen om er écht wat bijzonders van te maken. Aangezien de naam ‘LT’ al een verwijzing is naar de McLaren F1 GTR LT (Long Tail) is de stap om te gaan voor een klassieke livery eigenlijk een vrij logische. In dit geval is er gekozen voor de Davidoff-livery die op de nummer 41 F1 GTR stond. Deze auto werd eerste in zijn klasse en tweede overall tijdens de 24 uur van Le Mans in 1997.

De McLaren 675 LT is helemaal geïnspireerd op deze auto. De 675 LT heeft niet de sponsornamen overgenomen, alleen de kleurstelling. Dat was waarschijnlijk voldoende voor de verf-afdeling van McLaren Special Operations, want ze waren er 800 (!) uur mee bezig. Daarnaast is er 200 uur besteed aan andere smakelijke upgrades zoals roofscoop en de gleuven in de wielkasten. De velgen zijn eveneens knaloranje multispaak items. Wat de totale kosten zijn geweest is niet bekend. Dat zal de eigenaar in kwestie ook niet uitmaken. Zolang de auto maar uniek is. En dat is deze 675 LT Davidoff.