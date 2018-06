Kijk nou, dit is de nieuwe McLaren 600LT!

Yep, LT staat weer voor Longtail.

Op het circuit gaat McLaren dezer dagen voor geen meter, maar naast de baan gaat het merk als een speer. In relatief korte tijd is het Britse merk uitgegroeid tot een speler waar merken als Ferrari, Lamborghini en Porsche toch serieus rekening mee moeten houden. Dat hebben ze dus net op tijd voor elkaar weten te boksen op basis van hun F1-faam voordat het F1-team the way of the Williams Dodo gaat.

McLaren heeft inmiddels een overzichtelijk gamma opgebouwd dat onderverdeeld is in de Sports Series, Super Series en Ultimate Series. De eerste categorie is het domein van de 540C en 570S, de tweede dat van de 720S en de derde is voor hypercars als de Senna en P1. Zoals de concurrentie dat ook zo effectief doet, biedt McLaren met name binnen de Sports Series en Super Series verschillende versies van hun modellen aan om klanten nog wat meer geld te laten spenderen precies te kunnen bieden wat ze willen. Ga je voor een coupé of een cabrio, meer vermogen of iets minder vermogen, een sportieve afstelling of iets meer comfort? Enfin, je kent de keuzes.

Elk sportief model moet natuurlijk ook een topper hebben, zoals een Performante, Pista of GT2 RS. Bij McLaren maakt men er nu een traditie van om de ‘LT’, wat een afkorting is voor Longtail, de ultieme versie van ieder model te maken. Dit is een historisch verantwoord concept, dat teruggaat naar de McLaren F1 GTR Longtail uit de jaren ’90. Meer recent was er ook al een 675LT, het sterkere broertje van de 650S (rijtest).

De nieuwste telg aan de LT-familie is deze 600LT. Gezien bovenstaande verhaal zal je inmiddels wel doorhebben dat het hierbij gaat om de sterkere (en iets langstaartigere) versie van de 540C en 570S. De 600LT is 96 kilo lichter dan de 570S, 74 millimeter langer dan de 570S en heeft -jawel- 600 pk. Aan de binnenkant heb je ook het gevoel dat je in iets speciaals zit dankzij de koolstofvezel sportstoelen die recht uit de P1 komen.

Exacte prestatiecijfers voor de 600 LT geeft McLaren nog niet op. Het merk wil wel kwijt dat de auto ‘in een beperkte hoeveelheid’ gebouwd zal worden (zonder daarbij een getal te noemen). Over het prijskaartje doet Macca daarentegen totaal niet moeilijk: in het Verenigd Koninkrijk zal de auto 185.500 Pond gaan kosten inclusief belasting.