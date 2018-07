Hete nieuwe info over de Volkswagen T-Cross

Binnenkort te zien op iedere straathoek.

Het heeft even geduurd, maar Volkswagen komt spoedig met een model in het loeipopulaire segment van de kleine SUVjes. VAG heeft zich tot nu toe de kaas van het brood laten eten door auto’s als de Opel Mokka/Crossland X, Peugeot 2008 en Renault Captur, maar wie het laatst lacht, lacht het best. Ongetwijfeld zullen (Europese) klanten dadelijk weer in drommen gaan voor de VW, dieselgate be damned. De kleine SUV zal uiteindelijk in vijf fabrieken verspreid over de hele wereld gemaakt worden en Volkswagen hoopt er een half miljoen per jaar te verkopen.

Maar wat kunnen klanten verwachten van de T-Cross? Wel, een iets kleinere maar tevens praktischere auto dan de T-Roc. Ondanks dat de T-Cross aanvankelijk aan ons voorgesteld werd als kekke cabrio, is de T-Roc meer bedoelt voor de lifestyle en de T-Cross voor de functionaliteit. Volkswagen mikt met de auto (zoals elke fabrikant met elke auto) op jonge gezinnen in stedelijke gebieden. Daarom is de auto voorzien van een -jawel- verschuifbare achterbank, waarmee je kan kiezen voor extra beenruimte of juist bagageruimte (385-455 liter). Dat niemand daar eerder aan gedacht heeft!

Onderhuids is de T-Cross natuurlijk een broertje van de Seat Arona en zodoende staat ‘ie ook op het fameuze MQB-platform. De auto meet 4,10 meter lang. Benzinerijders kunnen kiezen tussen drie TSI-tjes. Twee ervan hebben een inhoud van 1.0 liter en respectievelijk 95 en 115 pk. Daarboven bestaat nog de optie voor een 1.5 met 150 pk. Omdat het VAG betreft kan je ook nog steeds opteren voor Diesel Dampf in de vorm van een 1.6 TDI met 95 pk.

In de gallery kan je als je een beetje door de camouflage heenkijkt al goed zien hoe de productieversie van de T-Cross eruit komt te zien. We zien onder andere achterlichten van de F20 BMW 1-serie van voor de lift (rijtest) en een wat bolle versie van Volkswagens nieuwe familiesnuit. De officiële presentatie staat voor later dit jaar op de rol.