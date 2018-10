Hier, de agressieve snoet van TopCar’s Lamborghini Urus

Die mag er best wezen.

Ondanks zijn merkwaardige uiterlijk is de Lamborghini Urus een verschrikkelijk gewilde auto. Het idee van een performance-SUV is vandaag de dag helemaal zo gek niet meer, dus kunnen we het beter omarmen, dan ons proberen te verweren tegen dergelijke invloeden. Met name de voetballers lijken helemaal weg te zijn van Lamborghini’s eerste SUV. TopCar speelt haarfijn in op de markt. Wie ben hen aanklopt, rijdt voortaan niet in dezelfde auto als zijn ploeggenoot.

Wie het nieuws een beetje in de gaten heeft gehouden en daarnaast ook nog eens over een redelijk geheugen beschikt, zal aan het begin van dit jaar al hebben gezien dat TopCar het plan had een bodykit voor de Urus te presenteren. Na meer dan een half jaar heeft de Russische tuner eindelijk de doeken kunnen trekken van het resultaat. En eerlijk is eerlijk, dit is een van de weinig gevallen waar de bodykit daadwerkelijk een toegevoegde waarde geeft aan de auto waarover deze heen is geplakt.

Wellicht spreek ik enkel voor mijzelf, maar zoals de Lamborghini Urus uit de fabriek komt rollen, oogt hij niet helemaal in proportie. Iets aan de manier waarop de lengte in verhouding tot de breedte en hoogte van de auto staat, geeft een ongemakkelijk gevoel. Met enig ongeloof constateer ik dan ook dat TopCar het voor elkaar heeft gekregen de Urus te fixen. Door koolstofvezel onderdelen aan te brengen en de voor- en achterbumper, de diffuser, zijschorten en achterspoiler te veranderen komt de Urus ineens heel kwiek voor de dag. Reken daarbij een velgenset in het formaat ‘groot’ en het resultaat mag er zeker wezen.

TopCar is overigens in het specifiek tevreden met de voorkant van hun Urus. De Russen hebben hier de motorkap van een carbon-kevlar composiet gemaakt en grote luchtinlaten toegevoegd, om de auto net dat beetje extra spierkracht te geven. Hoeveel het moet kosten, willen ze nog niet zeggen.