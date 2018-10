Apollo’s krankzinnige IE (€2,3 mil) is helemaal uitverkocht

Hadden we iets anders moeten verwachten?

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Apollo de Intensa Emozione (IE) presenteerde. De hypercarfabrikant herrees uit de as van het inmiddels overleden Gumpert en heeft hierom voldoende motivatie de wereld te overtuigen van zijn kwaliteiten en bestaansrecht. Dit lijkt te zijn gelukt, want in korte tijd heeft Apollo precies tien welvarende snelheidsfanaten zover gekregen meer dan 2 miljoen euro over te maken.

Hiermee heeft de hypercarfabrikant, die momenteel alleen de IE aanbiedt, de volledige gelimiteerde oplage van diezelfde auto weten te verkopen. Sterker: er schijnen dusdanig veel potentiële klanten in de rij te staan, dat Apollo inmiddels een wachtlijst heeft opgesteld voor degenen die in de toekomst een Intensa Emozione zullen mogen kopen.

Helemaal merkwaardig is het niet, dat de Apollo Intensa Emozione zo snel al uitverkocht is. Het merk – en daarbij ook de hypercar – barst van de potentie. In de basis zal dit ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat de fabrikant een vreselijk krachtige 6,3-liter V12 in de IE heeft geknikkerd. Bij introductie zei Apollo dat de krachtbron maximaal 780 pk moest gaan leveren, maar inmiddels hebben de Italianen dit cijfers bijgesteld naar “meer dan 1.000 pk”. Staat de motor in ‘milde trim’, dan is het inderdaad de vooraf beloofde 780 pk. Dit alles moet ervoor zorgen dat de bolide eenvoudig sneller dan 330 km/u kan gaan en in ongeveer 2,5 seconden naar de 100 km/u knalt.

Op aerodynamisch gebied is de auto minstens zo indrukwekkend. Zeker nu Apollo duidelijk heeft gemaakt dat het bezig is met een volwaardige raceversie van de Intensa Emozione, beginnen de prestatiecijfers de pan uit te rijzen. Alleen de front splitter al moet ruim 1.350 kg aan neerwaartse druk aankunnen. Daarnaast heeft de hypercarfabrikant de handen ineengeslagen met het Duitse HWA om de bolides kwalitatief op peil te houden.

Halverwege volgend jaar moeten de eerste exemplaren bij de klanten terechtkomen. (Bron: Motor Authority)