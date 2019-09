Hier, de BMW M3 Touring voor stijlvolle zakenmannen

In de categorie: "als de fabrikant het zelf niet doet, dan doen wij het wel!"

Recent, voordat we definitief wisten hoe de Alpina B3 eruit zou zien, maakte een reaguurder een goed punt. Toen het verhaal van de BMW M3 Touring en hoe er van de G21 3 Serie Touring wéér geen M-versie zou komen, lichtte @Mennok uit dat de Alpina B3 Bi-Turbo Touring Allrad wellicht een betere auto is dan een M3 Touring ooit zou zijn. Nu we het resultaat hebben, heeft deze reaguurder wellicht gewoon gelijk. De Alpina B3 is bloedstollend gaaf. En krachtig!

De B3 is gebaseerd op de M340i en leent ook diens zes-in-lijn turboblok. In de B3 Bi-Turbo levert hij 462 pk en een hele lekkere 700 Nm. Op de beurs mogen we hem aanschouwen in donkergroen, een klassieke Alpina-kleur. Meer dan 300 km/u aantikken op de Autobahn kan volgens Alpina eveneens in de B3 Bi-Turbo. Serieus, what’s not to like?

De wereldpremière van de B3 Bi-Turbo Touring Allrad op de IAA bracht ons twee versies: eentje met de klassieke veelspaaks Alpina-velgen en eentje met Z8-achtige velgen. Dat is momenteel één van de weinige keuzes in het Alpina-ontwerp, naast @willeme’s verwachting dat de Allrad ook mettertijd ingeleverd kan worden voor achterwielaandrijving. Dat is ook gaaf, maar de Allrad past ook perfect. Net zoals de rest van deze auto. Stiekem is hij perfect.