Hier, de checklist om een Toyota GR Super Sport te bezitten - Autoblog.nl

Om te kijken of potentiële klanten voor de Toyota GR Super Sport in het plaatje passen is een checklist in het leven geroepen.

Sommige auto’s zijn alleen bedoeld voor de rijksten der rijken. Ferrari is er bijvoorbeeld erg goed in om bepaalde auto’s uit te zonderen voor een piepklein aandeel van hun klanten. Het zorgde ervoor dat Ford voor de GT ook een screeningproces gebruikte om klanten uit te kiezen. Toyota volgt dit voorbeeld.

Checklist

Toyota wil namelijk binnenkort een zeer heftige hypercar op de markt brengen, de GR Super Sport. Dit gaat waarschijnlijk één van de snelste en meest exclusieve Toyota’s aller tijden worden. Dan wil je wel het beste van het beste binnen halen qua klanten, tenminste, een poging doen tot. Toyota heeft voor de GR Super Sport een checklist bedacht die je moet invullen zodat je kansen om de auto te bezitten berekend kunnen worden.

Opvallend

Wat de checklist van de Toyota GR Super Sport opvallend maakt is ten eerste dat het openbaar is. Normaliter moet je met je lokale dealer even afspreken en het screeningproces mondeling doen. Nu kun je dus het formulier opsturen naar Toyota via een weblink. Dat zorgt voor het tweede opvallende: de inhoud van de checklist.

Profiel

Er zijn een aantal ja/nee vragen en een aantal meerkeuzevragen op de checklist voor de Toyota GR Super Sport. Klanten moeten de lijst natuurlijk eerlijk invullen en er staan nergens minimum vereisten. Reken er toch maar op dat bij elke vraag waar je ‘het beste’ antwoord invult je kansen vergroten. Dus wat voor vragen zijn het? Om te beginnen natuurlijk je naam en gegevens, samen met wat je favoriete Lexus- of Toyota-dealer is waar je graag zaken mee doet.

Vervolgens komen er wat vragen over je auto’s. Hoe veel sportwagens bezit je en mochten dat er meer dan één zijn, rangschik ze van favoriet naar minst favoriet. Mocht jij een McLaren Senna en een Ferrari GTC4Lusso hebben, dan wordt waarschijnlijk gekeken naar of jij die Senna ook echt een gavere auto vindt. Als je geen grote fan bent van heftig circuitspul, dan ga je de GR Super Sport ook niet echt wat vinden.

Er wordt ook nog gevraagd naar je jaarkilometrage met de sportwagens in kwestie, samen met de vijf sportwagens waar je al je interesse in hebt getoond voor in de toekomst.

Grootste kans

Ferrari wist vele meningen te verdelen toen ze de checklist voor de Enzo deelden. Je moest op zijn minst x aantal speciale Ferrari’s bezitten en tot op zo’n hoogte loyale klant zijn bij het merk. Toyota lijkt dit voorbeeld te volgen, al is het zoals gezegd meer een manier om iets van je te weten te komen dan een vereiste. De volgende twee vragen zijn namelijk: heb je of had je een Toyota 2000GT? en heb je of had je een Lexus LFA? Twee speciale modellen van Toyota die elke leek een Toyota-fan kunnen maken. Heb je deze twee auto’s, dan past de GR Super Sport er perfect bij.

Circuitervaring

En dan wordt er in de checklist voor de Toyota GR Super Sport nog gevraagd hoe het zit met je race-ervaring. Hoe vaak rijd je op het circuit? Daarnaast wordt nog aan je gevraagd welke vormen van autosport je het meest volgt en je rol in autosport. Vind je het gewoon leuk om te kijken of ben je coureur of bezit je zelfs een team? En als je toch bezig bent, heb je een superlicentie? Vul je hier “International A (FIA)” in, dan maak je waarschijnlijk de meeste kans.

Hoe graag?

Als allerlaatste wordt nog aan je gevraagd wat je interessant vindt aan de Toyota GR Super Sport. Zijn bijzondere looks, zijn performance, het hybride-aspect, hoe bijzonder de auto gaat worden qua zeldzaamheid, Toyota’s insteek om ‘auto’s net zo gaaf te maken in de volgende 100 jaar’ (ja, dit staat er echt) of anders/geen speciale reden. Dan nog hoe graag je het wil: zou je echt alles doen om hem te hebben, laat je het een beetje hangen of heeft het geen prioriteit. Je kunt hier zelfs invullen ‘ik heb geen intentie om hem te kopen’, waarmee je dus eigenlijk zegt ‘ik heb de vorige vijf minuten van mijn leven weggegooid’.

We weten niet hoe veel miljonairs/autoverzamelaars dit lezen, bovendien mis je 100 procent van de schoten die je niet nam. Wie weet tover je voor jezelf een Toyota GR Super Sport uit de hoge hoed, je kansen bekijken kan via de checklist op de website van Toyota.