Maserati laat de MC20 buitenspelen op circuit van Modena - Autoblog.nl

Het duurt nog even voordat klanten met de Maserati MC20 aan de haal mogen, in de tussentijd deelt het merk wat kiekjes van een testsessie op het circuit van Modena.

Maserati maakte er een beste berg bombarie van toen de MC20 onthuld werd in september vorig jaar. Daar zijn Italianen goed in, maar dit keer is het ook volkomen terecht. De MC20 zet Maserati weer op de kaart als serieuze sportwagenfabrikant.

Even wachten

We moeten nog wel even wachten op de MC20, want Maserati is nog druk bezig met de auto. Testwerk, de puntjes op de i zetten, je kent het wel. Normaliter vindt dat testwerk vooral achter gesloten deuren plaats. Vandaag brengt het merk echter wat foto’s naar buiten van een testsessie op het circuit van Modena met de Maserati MC20.

Circuitbeest

Nou is de Maserati MC20 meer een manusje-van-alles dan een rasecht wapen voor het circuit. Je moet echter niet vergeten dat MC staat voor Maserati Corse en de MC20 ook op het circuit zijn mannetje moet kunnen staan. Rondetijden zijn nog niet bekend, maar de MC20 heeft het in zich om aardig rap te zijn. Voor wie de specs even niet meer helder heeft: de Nettuno V6 van de MC20 levert 630 pk en 730 Nm op een gewicht van minder dan 1.500 kg. Acceleratie is daarmee 2,9 seconden naar de 100 en door naar 325 km/u.

Camouflage

Opvallend genoeg (of eigenlijk, onopvallend) is de auto nog in een camouflagepyjama gehuld. Subtiel en het verhult de lijnen niet echt, het lijkt meer gewoon een manier om de bijzondere camouflage die het merk hanteert nogmaals in het zonnetje te zetten.

Interessant?

Potentiële klanten hoeven dus niet te vrezen dat de Maserati MC20 geen ervaring op het circuit heeft heeft. Potentiële klanten moeten dus wél nog even wachten, maar de MC20 staat gepland voor later in 2021. In Nederland gaat de MC20 258.299 euro kosten. Toen ter tijd was de vergelijking ietwat vreemd, want bij McLaren had je alleen de minder krachtige 600LT die méér kostte. Aan de andere kant had je auto’s als de 720 pk sterke F8 Tributo die ook meer kosten, maar dan ook meer bieden. Inmiddels is er een concurrent voor de MC20 die het verhaal interessant maakt: de McLaren Artura. Deze gaat 235.500 euro kosten en heeft 50 pk meer. Dit vanwege zijn hybride systeem. De MC20 blijft daarmee een beetje een ‘tussen-wal-en-schip-auto’. Er komen steeds meer V6-supercars, maar de meeste lijken hybride te worden. De MC20 is dus in ieder geval relatief uniek.