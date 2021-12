Toyota GR Super Sport: komt ie nu wel of niet?

Kort voor de start van de 24 uur van Le Mans in 2020 konden we hem nog even zien: de Toyota GR Super Sport. Een veelbelovende hypercar van Toyota. Sindsdien is er radiostilte.

Komt Toyota nu wel of niet met een hypercar op de markt? Rob Leupen, de topman van Toyota Motorsport (TMG), geeft in een interview met Autoblog.nl het antwoord.

Terug naar 2018

Eerst maar eens even terug naar 2018. In dat jaar is de onthulling van de Toyota GR Super Sport Concept als visie op een volbloed raceauto voor de openbare weg. Het is misschien wel een van de meest spectaculaire Toyota-modellen sinds jaren. Deze supersportauto is grotendeels gebaseerd op de Toyota TS050 Hybrid waarmee de Japanners drie keer Le Mans wisten te winnen.

Ook de aandrijflijn is van de TS050 overgenomen, te weten een Toyota Hybrid System-Racing aandrijflijn (THS-R) met 2,4-liter twin-turbo V6-benzinemotor en twee krachtige elektromotoren, goed voor een gecombineerd vermogen van 1.000 pk!

Rijdend prototype

Fast forward naar 2020. In dat jaar – kort voor de start van de 88ste editie van de 24 Uur van Le Mans – presenteert Toyota Gazoo Racing een rijdend, gecamoufleerd exemplaar van de GR Super Sport. De auto is wel wat aangepast ten opzichte van het in 2018 onthulde studiemodel. Zo is de auto omgetoverd tot een heuse roadster en kan de auto daadwerkelijk rijden. Het is duidelijk zichtbaar dat Toyota Gazoo Racing de auto veel verder ontwikkeld heeft.

Ontmoeting met Rob Leupen

Maar na dit publieke optreden tijdens Le Mans is er radiostilte rondom de GR Super Sport. Updates blijven uit, dus ontstaat de vraag wat de stand van zaken is. Het wordt tijd voor een ontmoeting met de op 10 december 1963 geboren Rob Leupen. Hij is opgegroeid in het Brabantse Helmond en werkt al sinds 1995 voor Toyota Motorsport. Sinds 2014 is hij zelfs de vice president van deze afdeling. Hij weet dus van de hoed en de rand.

Voor een nog geheim project – waar we op Autoblog.nl binnenkort uitgebreid zullen terugkomen – is Rob heel even op bezoek in Nederland. Een mooi moment om hem te spreken over de GR Super Sport.

Van TS050 naar GR010

Eerst nog even dit: de Toyota TS050 Hybrid vormt het einde van het LMP1-kampioenschap, de topklasse binnen het World Endurance Championship (WEC). De GR010 is de directe opvolger, maar is ook een auto van een andere categorie: die van de Hypercars. De Hypercar-klasse vormt het nieuwste hoofdstuk in het WEC. Het is goedkoper en daardoor meer toegankelijk voor andere merken en privateers. In de nieuwe Hypercar-raceklasse is het mogelijk om een prototype-racer te ontwikkelen of een auto op basis van een hypercar-straatauto. Toyota had het idee om dat laatste te doen.

Energietransitie

“We hebben een tijd gehad – rond 2018 en 2019 – dat erover nagedacht werd om een straatauto uit te brengen”, vertelt Leupen in gesprek met Autoblog.nl. “Door de hele energietransitie van fossiele brandstoffen naar meer elektrische ondersteuning is dat naar de achtergrond gedrukt. De GR010’s die we nu hebben, zijn inderdaad gebaseerd op ideeën voor een hypercar voor op straat, maar die straatlegale auto’s zijn naar achteren verdrongen. De focus ligt nu veel meer op het racen.”

GR Super Sport is intern project

Oke, dus op een productieversie hoeven we niet te rekenen? Leupen: “De GR Super Sport is vooral een uitstekend, intern trainings- en ontwikkelingsproject. Op dit moment is het geen project voor de buitenwereld, puur voor intern. Wat de mogelijkheden nog zijn? De tijd zal het leren, wellicht in de toekomst maar op dit moment vinden we autosport interessanter.”

Halo-projecten

Je hoort het: een productieversie van de GR Super Sport zit er voorlopig niet in. Maar waarom is deze auto dan zo’n interessant project voor Toyota? Ook op die vraag heeft Leupen een passend antwoord: “Binnen Toyota zie je veel projecten waaraan ingenieurs werken, puur om te kijken van wat is er mogelijk. Waar kunnen we de auto’s naartoe brengen? Wat is voor ons belangrijk? Ik denk dat zulke projecten – zogeheten halo-projecten – belangrijk zijn om mensen gemotiveerd te houden, maar ook om te zorgen voor binding binnen het bedrijf. Want door deze projecten werken Europa en Japan intensief met elkaar samen, dat is ook veel waard.”

Ongeluk?

In augustus 2021 schreven we nog een artikel over een vermeende crash met een GR Super Sport. Maar daar doet Toyota geen boekje over open. De energietransitie is volgens het bedrijf de reden waarom de GR Super Sport er voorlopig niet in zit.