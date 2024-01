Hier, de dikste Japanse stationwagon die iedereen vergat

Oké, de Mitsubishi Galant stationwagon ken je misschien nog wel. Maar ken je de Japanse sportversie genaamd Mitsubishi Legnum ook?

Als je denkt aan de meest populaire Japanse iconen uit de jaren ’90, denk je veelal aan coupés. RX-7, Skyline GT-R, Supra, Mitsubishi GTO, enzovoort. Dat terwijl de techniek van deze auto’s, in ieder geval de motoren, soms hele andere carrosserievormen heeft gezien. De Nissan Skyline was er ook als ER34 (sedan), bijvoorbeeld. De JZ-motoren van de Supra (A70 en A80) hebben ook in auto’s als de Toyota Mark II, Crown en Chaser gelegen. Bloedhete JDM-stationwagons zijn er minder, wat ze des te leuker maakt. Je had @willeme en ondergetekende moeten zien kwijlen in Essen toen daar een rasechte Nissan Stagea 260RS Autech Version stond.

Mitsubishi Legnum

Een wellicht ietwat onbekende rivaal van de Nissan Stagea duikt op op Marktplaats. Het is voor ons niet een compleet vreemde auto, wij kenden hem als Mitsubishi Galant Station Wagon. In thuismarkt Japan heette dit model Legnum en dit is de Legnum VR-4 Type S.

Qua uiterlijk heeft de Galant (en dus de Legnum) een herkenbaar front, maar verder was het gewoon een vrij doorsnee grote stationwagon. De VR-4 Type S laat zien dat het geheel niet saai hoeft te zijn. Een veel uitgesprokenere voorsplitter, bumperset rondom en een sjaak van een achterspoiler, uiteraard gecombineerd met een betere stance en dat soort werk.

V6

Wij kenden de Galant nog met de 2.5 V6 (6A13 voor intimi), natuurlijk ademend goed voor 163 pk. In de Mitsubishi Legnum VR-4 Type S ligt dezelfde 2.5 liter grote V6 maar dan als 6A13TT, waar de TT uiteraard staat voor Twin Turbo. Zo was dit blok ineens goed voor ruim 300 pk, al hield Mitsubishi het zelf op 280 pk volgens het herenakkoord. Gekoppeld aan vierwielaandrijving had je zo een monster van een stationwagon te pakken. Dat leverde een sprinttijd van rond de 6 seconden op en een topsnelheid van ruim 240 km/u.

Porsche

Je had de Mitsubishi Legnum VR-4 Type S met een handbak, maar je had ze ook met de INVECS-II automatische transmissie. Dit is een semi-automaat. Daarmee kon je ofwel volledig automatisch schakelen, of zelf op- en neerschakelen. Daar zit zelfs een vleugje Porsche aan verbonden: de INVECS-II bak is gebaseerd op Porsche’s Tiptronic-automaat uit de jaren ’90. Dikke specs, Japanse obscuriteit, Porsche-credentials: what’s not to like?

Te koop

Zoals je wellicht door hebt nemen we je mee in de geschiedenis van de Mitsubishi Legnum VR-4 Type S omdat er eentje op Marktplaats staat. Het gaat om eentje uit 1996 in de briljante kleur Trigger Mauve. Wanneer heb je voor het laatst een fabrikant de naam mauve horen gebruiken?

In het interieur staat vooral de Japanse degelijkheid (lees: saaiheid) centraal, dus echt dik in de opties zat deze Legnum ook niet. Wel heb je lekker veel ruimte, want het is nogal een forse wagon. En geef toe: meer jaren ’90 dan deze fluwelen stoelen wordt het ook niet.

Mods

De vorige eigenaar van deze Mitsubishi Legnum VR-4 Type S heeft er wat mods aan toegevoegd om de Legnum nóg beter te maken. Snelheid in een rechte lijn blijft hetzelfde, vooral het onderstel en de remmen zijn aangepast. Een BC Racing schroefset bijvoorbeeld, en zowel voor als achter een Cusco veerpootbrug.

Remmen kan je met behulp van alles afkomstig van een Mitsubishi Lancer Evolution IX. Die had af fabriek Brembo-remmerij. De velgen komen ook van een Lancer Evo, maar dan de Evo X. Kleine modificaties zijn bijvoorbeeld het verwijderen van de grille voor om de intercooler beter te laten zien, een facelift-motorkap en een nieuwe voorruit.

Kopen

Deze Mitsubishi Legnum VR-4 Type S uit 1996 staat sinds 2013 op Nederlands kenteken. Er staat 210.000 kilometer op de klok. De prijs is fors, maar dan heb je wel iets unieks. Kopen kan voor 9.500 euro op de Marktplaats-advertentie.

Met dank aan Daan voor de tip!