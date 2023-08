Is dit de dikste betaalbare stationwagon van Marktplaats?

De dikste betaalbare stationwagon op Marktplaats is serieus duur, maar ja, vind maar eens een tweede.

Geregeld hebben we op de redactie een discussie over de meest ideale auto. De auto die alles kan. Een familieauto die namelijk alles kan: voor de Autobahn, dragstrip, roadtrips, trackdays, wintersport, woon-werkverkeer, Alpenpassen en de wekelijkse boodschappen bij de lokale grootgrutter.

Wat is dan de ideale auto? Nou, daar zijn de meningen over verdeeld, maar uiteraard kom je wel bij een Noord-Europese stationwagon uit. Maar welke je dan moet kiezen? Ondergetekende zou altijd voor een hele dikke diesel gaan in een compacte body, @wouter voor de gene met het meeste vermogen en @jaapiyo de gene met achterwielaandrijving. Maar als je budget eventjes in het achterhoofd houdt, dan kun je niet om de Golf R Variant heen.

Dikste betaalbare stationwagon

In dit geval hebben we een mooi exemplaar gevonden op Marktplaats. Het is een Golf 7.5, dus van na de facelift. Die hadden geen 300 pk, maar zelfs 310 stuks. In dit geval maakt het niet uit, want deze Golf R Variant is niet standaard meer. Er is voor 3.500 euro aan upgrades op geschroefd c.q. geprogrammeerd door de firma JD Engineering, die ook de Audi S3 van Ruben hebben voorzien van een hele hoop extra vermogen.

In dit geval is de EA888 van Volkswagen goed voor 416 pk en 562 Nm. Standaard loopt zo’n Golf R al 250 km/u en kun je in 4,8 naar de 100 km/u knallen. Dus we zijn benieuwd hoe snel deze is. Naast een motorupgrade is ook de lak voorzien van een knuffelbeurt middels een driestaps polijstprogramma. Je kan via de lak zien of je nog een stukje spinazie tussen je tanden hebt zitten.

Uitrusting en prijs

Qua opties is er weinig te klagen, want een Dynaudio-systeem, 19 inch Preotria-velgen, tweekleurig leder, virtual cockpit, panorama-dak en adaptieve cruise control zitten er allemaal op. Uiteraard zullen er wat VAG-kenners zijn in de commentsectie die kunnen aangeven welke opties er nu nog missen, wellicht een standverwarming en een trekhaak?

De vraagprijs voor misschien wel de dikste betaalbare stationwagon op Marktplaats is 35.250 euro en dat is geen kattenpis voor een auto uit 2017 met 71.000 km op de klok. Je kunt namelijk makkelijk jongere exemplaren met minder kilometers voor minder vinden.

Maar ja, die zijn dan weer niet zo compleet als deze en daarbij moet je zelf nog gaan kietelen. Dus dan is het de vraag: waar ga jij voor: meer opties voor meer geld? Of koop je liever een goedkopere waarbij je vervolgens zelf gaat retrofitten? Laat het weten in de comments! De advertentie kun je hier bekijken!

Check hieronder hoe het is om zo’n kanon te hebben:

