Hier, de eerste beelden van de McLaren Grand Tourer

Hij wordt helemaal anders.

McLaren is druk in de weer zijn ‘Track25’ plan uit te rollen. De Britse sportwagenfabrikant wil naar eigen zeggen binnen enkele jaren tijd, jawel, 25 nieuwe modellen op de markt brengen. We mogen dan ook bolides verwachten in allerlei soorten en maten. De eerstvolgende auto van het merk wordt geen hypercar die alle records moet breken, maar een ‘Grand Tourer’. Vandaag laat McLaren het model gedeeltelijk zien.

Hoewel de auto nog in camouflage is gehuld op de foto’s, kunnen we zien dat de Grand Tourer nieuwe vormen krijgt voor een McLaren. En dit klopt ook als we het merk én de gelukkigen die de auto tot op heden mogen bewonderen moeten geloven. Naar verluidt lijkt de auto van buiten in niets op de modellen die het in Woking gevestigde bedrijf tot op heden heeft gemaakt, al zullen we die bewering met een scheut zout nemen.

Daarnaast is het zo dat McLaren het interieur dermate ruim heeft ontworpen, dat we de auto daadwerkelijk als een Grand Tourer mogen beschouwen. Over hoeveel ruimte de Grand Tourer in werkelijkheid beschikt, dat vinden we uit in mei, bij de onthulling van het model. Wel schijnt de auto voldoende comfort te bieden voor de inzittenden, dat een rit van 1.600 kilometer vlekkeloos en zonder geklaag afgelegd moet kunnen worden. Tevens past er genoeg bagage in om een goede reis te organiseren.

Over de krachtbron is vooralsnog weinig bekend, behalve dat ook deze McLaren een twin-turbo V8 zal krijgen met bijzonder veel paardenkracht. Daarbij zal het sowieso wel snor zitten met de prestaties, want volgens McLaren is dit de enige auto die zijn DNA deelt met de Speedtail.