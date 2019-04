Ja, dit is wel degelijk een Mercedes SLK

Het is waar, want het rijmt.

Wéér een Gullwing? Ja, soms is een iets hogere dosis te rechtvaardigen. Vandaag bevinden we ons in een dergelijke situatie. Twee jaar nadat we lucht kregen van een goede replica van een 300SL met vleugeldeuren, op basis van een Mercedes SLK, zijn we een soortgelijk project tegengekomen. Het verschil? Deze is nóg fraaier. Het zwarte gedaante is werkelijk schitterend.

Het apparaat is helemaal ‘custom’ en volgens de verkoper “absoluut uniek”. De huidige eigenaar heeft de auto om logische redenen laten fabriceren. De verzamelaar was helemaal weg van klassieke auto’s als de 300SL, maar had geen trek in een auto te rijden die qua zich prestaties en wegligging niet kon meten met hedendaagse bolides. Hierom besloot hij een Mercedes SLK 320 op de kop te tikken en deze door een vaardig bedrijf om te laten bouwen.

Het project begon met het verwijderen van het koetswerk van de SLK. De buitenzijde werd kundig van het chassis losgemaakt, om plaats te maken voor het plaatwerk van de 300SL. Toen dit was gebeurd, konden de makers van de replica de vleugeldeuren monteren. Deze had de eigenaar speciaal laten maken voor zijn unieke Mercedes. Daarnaast werd er voor andere delen van de buitenzijde rijkelijk gebruik gemaakt van aluminium, zodat de koets niet te zwaar zou worden.

Van buiten mag hij dan als twee druppels water lijken op een van de schoonste auto’s van Mercedes, van binnen is het overduidelijk een SLK. Ondanks dat de stoelen je anders willen doen geloven, is met name aan het stuur en het dashboard te zien dat het om een nieuw model gaat. Hetzelfde geldt overigens voor de krachtbron. Voorin ligt een 3,2-liter V6, die goed is voor 215 pk. De replica kost krap 200.000 euro en heeft nog geen 50.000 kilometer achter de rug.