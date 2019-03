In beeld: Golf spyshots bevestigen vermoedens

De nieuwe topverkoper begint productievormen aan te nemen.

De introductie van een nieuwe VW Golf staat op de planning voor dit jaar. Nou is het per definitie geen verrassing hoe Volkswagen de styling van de auto aanpakt, want de Golf verandert zo min mogelijk door de jaren heen. Vooral bij de Golf VII was duidelijk dat het recept van de Golf VI nog klopte. Daarom dat we vermoeden dat ook de aankomende Golf VIII geen metamorfose zal meemaken. Wat vage afbeeldingen bevestigen die claim.

Gelukkig moet Volkswagen ook nog wat testrondjes maken met de auto, maar dankzij de vermoedens kijken we dwars door de camouflagepyjama heen. De styling zal daarom min of meer kloppen met de eerdere afbeeldingen. Verder wisten we al een paar kleine zaken over de auto. Nu komen er ook nog een paar geruchten bij. De auto krijgt de nieuwste versie van het MQB-platform mee. De motoren zijn hetzelfde gebleven, wat betekent dat je een range benzinemotoren, dieselmotoren, een GTI, een R, een verbeterde GTE en een e-Golf kunt bestellen. Die laatste zal misschien nog wel de belangrijkste worden, vanwege de hele run op elektrische auto’s kan de markt een betaalbare model goed gebruiken.

Dan nog een interessant gerucht: de driedeurs versie maakt geen return. Dat is geen verrassing, maar ook ieders favoriete leaseslet Golf Variant krijgt wellicht geen opvolger. Neem dat met een korrel zout, want de Variant opereert in een populair segment en is op papier een ideale auto door zijn ruime eigenschappen op een klein platform. Misschien dat VW meer kopers in een Passat wil krijgen, of vol inzet op crossovers. Dat laatste zou misschien de reden zijn dat VW ineens met de T-Roc R op de proppen komt. Geen Variant betekent ook geen Golf R Variant, dus met de T-Roc kun je toch nog scheuren met een ruime auto.

Het is nog even wachten totdat Volkswagen officieel het doek trekt van de nieuwe Golf. Er wordt hier en daar beweerd dat de onthulling volgende week in Genève is, maar het zou ook op de IAA in Frankfurt kunnen gebeuren. We zullen zien!

Beeld: CarPix.