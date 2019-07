Marko: “Vettel moet van team wisselen”

Maar euhm, waar moet 'ie dan heen, Helmut?

Je zou kunnen zeggen dat de vormcrisis van Vettel een jaar oud wordt volgend weekend. Dan staat immers de Grand Prix van Duitsland op de kalender, die dit keer wederom verreden wordt op de Hockenheimring. Het is niet zo dat Vettel voor Hockenheim 2018 soeverein en foutloos was, we herinneren ons bijvoorbeeld nog Azerbeidzjan 2017 en Frankrijk 2018. Maar je zou kunnen zeggen dat vanaf de race van vorig jaar in Duitsland dingen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Vettel gooide er immers een realistische kans op de titel in het putje, door in gewonnen positie de baan af te glibberen (video). Na een slecht verlopen kwalificatie won Hamilton vervolgens de race. Daarmee was de meeste druk van de ketel bij de Brit, die vervolgens vrij eenvoudig zijn vijfde titel kon pakken.

Vettel daarentegen won nadien weliswaar nog in België, maar dat was dan ook meteen zijn laatste F1 zege tot op heden. Een race later op het Autodromo Nazionale di Monza ging het wederom mis in direct gevecht met Hamilton (video), waarna de fouten zich zijn blijven opstapelen. Bijvoorbeeld in Japan 2018 (video), Bahrein 2019 (video) en afgelopen weekend in Engeland (video), maakte de Duitser grote fouten die hem posities kostten. Dan hebben we het nog niet gehad over kleinere foutjes die er ook steeds vaker in lijken te sluipen, zoals te hard rijden tijdens een rode vlag (Amerika 2018, waar teamgenoot Raikkonen uiteindelijk won nadat Vettel een gridstraf kreeg) of weegbruggen slopen (Brazilië 2018).

In de paddock blijft deze gang van zaken uiteraard niet onopgemerkt. Helmut Marko, altijd wel in om een ongezouten mening of twee te geven, gaat de matige vorm van zijn voormalig oogappel aan het hart. De oplossing is volgens Der Helmut voor de hand liggend: Vettel moet met pensioen wisselen van team. Helaas ziet hij daarvoor in 2020 nog geen mogelijkheid, zo zegt Marko tegen Autobild Motorsport:

Eigenlijk moet Sebastian zorgen dat hij in een andere omgeving terechtkomt, oftewel, van team wisselen. Maar ik zie daar voor 2020 nog geen mogelijkheid toe. Je maakt fouten als je niet meer zeker van je zaak bent. Dat gebeurt in je onderbewustzijn.

Dat Vettel ‘niet meer zeker van zijn zaak is’, zou zo denkt men kunnen liggen aan het feit dat Ferrari de auto dit jaar ontwikkelt naar voorkeur van Leclerc. Niet dat dat per se een bewuste keuze is van het team, maar het nieuwe aeropakket geeft de SF90 wat meer ‘front end’, oftwel grip op de vooras. Consequentie is dat het achtersteven relatief gezien wat nerveuzer wordt. Vettel heeft zelf al toegegeven dat hij daardoor wat minder gevoel met de auto heeft.

Ook Verstappen vindt het maar vreemd dat Vettel zoveel fouten maakt. De Nederlander gelooft niet dat Seb het rijden verleerd is. Bij Red Bull Racing maakte Vettel volgens MV33 juist weinig fouten. Misschien ligt het dan toch aan het team, zo lijkt Verstappen zichzelf openlijk af te vragen.

En dus moet Sebbie misschien een harde keuze maken. In het verleden heeft SV5 regelmatig aangegeven dat zijn grote doel in de F1 een titel binnenhalen voor Ferrari is. Dat zou voor hem meer waard zijn dan meerdere titels bij een ander team. Maar in hoeverre bekoelt de liefde (van twee kanten) als dit scenario steeds minder realistisch lijkt? En moet Vettel in dat geval dan inderdaad naar een ander team gaan, of kan hij maar beter stoppen? Geef je mening over dit alles, in de comments!