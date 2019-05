Hier, de lekkerste velgen van de week

De auto eromheen (velgen incluis) staat ook nog eens te koop.

De jaren ’80 was een beetje dubbelop voor BMW. Het hele freude-am-fahren-verhaal barstte los in het einde van die jaren met de legendarische reeks M-producten (M3 E30, M5 E34, noem ze maar op), omdat de standaard auto’s ook al heerlijke stuurmansauto’s waren. De 3 Serie (E21) vormde die basis, maar het ontbrak de auto aan een waar sportief model. Door de lichte koets en de relatief zware motoren was het ook geen slak, maar een M-uitvoering kwam er nooit. Daarvoor moest je bij de tuners zijn.

Eén van die tuners is Alpina, een trouwe klant voor de producten uit München. De karakteristieke styling, het precies goede aantal extra vermogen, de relatieve ingetogenheid: Alpina maakt prachtauto’s. Waar ‘pracht’ en ‘ingetogenheid’ echter even met een korreltje zout genomen moeten worden, is bb Auto. Buchmann&Buchmann, bekend van bijvoorbeeld deze regenboog-911, liet auto’s opvallen zoals men dat in de jaren ’80 nou eenmaal deed. Rainer Buchmann, de baas van het bedrijf, is bijvoorbeeld ook bekend van de Isdera Imperator 108i. Een indrukwekkend apparaat, maar mooi?

Om even terug te komen op de BMW E21: wat nou als je die auto toch via Alpina een lekkere boost wil geven, maar dat hele ingetogen van jou niet hoeft? Dan doe je een dubbeldate met Alpina en bb. De Alpina B6 2.8 was de 323i met de 2.3 liter zes-in-lijn, maar dan uitgeboord tot 2.8 liter. Afhankelijk van het jaartal had je 200 of 218 pk (modeljaren 1981 en nieuwer) onder de kap. Vervolgens stuur je de BMW naar bb Auto voor een bumpersetje, een parelmoer witte kleur met een scala aan meegespoten onderdelen en enorm obscure velgen. Het resultaat? Zoiets als dit.

We hoefden niet eens de archieven in te duiken om een persfoto te vinden van de bb-Alpina kruisbestuiving, we konden ze gewoon van een recente advertentie halen. De bijzondere combinatie van tuner en motorbouwer staat te koop in Nederland. Om gelijk even terug te komen op de vorige alinea: het gaat om een versie uit 1982. 218 pk onder de kap dus. De 0-100 sprinttijd is volgens het kenteken nog 10 seconden, maar Alpina zegt dat je in 7,0 seconden naar de 100 kan knallen. Dat is serieus snel.

De auto is origineel Nederlands en zo te zien in puike staat. In de 37 jaar dat hij hier heeft rondgereden zette de vorige eigenaar (en ja, dat was er maar eentje) net geen 55.000 km op de klok. Onder de carrosserie en de kap vinden we een geweldig mooi interieur met blauwe racestrepen op de stoelen en deuren, een Alpina-stuur en een Alpina-pookknop. Bovendien is de auto ook van onder, op wat kleine gebruikssporen na (kom op, het ding zit in zijn midlife crisis) brandschoon. De B6 2.8 hier is een pareltje, bovendien is hij vrij uniek. Omdat er twee tuners gecombineerd werden zonder dat zij officieel samenwerkten, is de kans klein dat er nog een B6 2.8 met bb-bodykit bestaat.

Daarom moet je niet verwachten dat je hem voor 2.500 euro en een kratje bier mag meenemen. De verkoper wil er 52.350 euro voor vangen. Voor een E21 is dat extreem veel geld. Voor een unieke en typische jaren ’80 sportwagen is het een reëel bedrag. Bied maar!