Dit kost de nieuwe Peugeot 208

Wat moet je gaan betalen voor de kersverse hatchback van Peugeot, en hoe zit het met de volledige elektrische variant?

Peugeot heeft de voorlopige prijzen bekendgemaakt van de nieuwe 208 en e-208. De variant met een verbrandingsmotor komt dit najaar op de markt. De elektrische e-208 staat pas in het tweede kwartaal van 2020 bij de dealer.

208

De goedkoopste 208 is de Like 1.2 PureTech 75. De prijs begint bij 17.580 euro. Daarboven zit de 208 Active 1.2 PureTech 75 met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Deze kost 18.830 euro. Iets meer pit is er in vorm van de Active 1.2 PureTech 100 met een handgeschakelde zesversnellingsbak voor 20.630 euro. Om de 208 zoals op de foto’s te krijgen moet je gaan voor de GT-Line 1.2 PureTech met eveneens een zesbak. Mag je 24.230 euro voor neertellen. Dit zijn allemaal voorlopige benzinevarianten. Wat de krachtigere 130 pk benzinemotor en de diesels gaan kosten is nog niet bekend.

e-208

Belangrijk voor de leasemarkt is de prijs van de e-208. In 2020 profiteren zakelijke rijders nog van 4% bijtelling mits de cataloguswaarde van deze elektrische auto niet hoger is dan 50.000 euro. Er komen volgend jaar meer ‘betaalbare’ elektrische auto’s op de markt en de e-208 is daar één van.

De elektrische 208 is er vanaf 36.250 euro. Dan krijg je een 136 pk sterke Peugeot e-208 Allure met een 50 kWh batterij. De e-208 heeft een actieradius van 340 kilometer. De e-208 als GT gaat 39.050 euro kosten. Voor veel consumenten nog steeds onbereikbare prijzen. Voor de zakelijke markt is dit volgend jaar een interessante optie.