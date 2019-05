Land Rover Discovery Sport kan er weer tegenaan

De kleinste Land Rover krijgt een zeer ingrijpende facelift.

Voordat je nu meteen doorscrollt naar de reacties om te zeggen dat de Evoque de kleinste Land Rover is: nee, de Evoque is de kleinste Range Rover. Die twee modellenreeksen lopen tegenwoordig parallel aan elkaar, zonder dat er sprake is van kannibalisatie. De Discovery Sport vult namelijk het gat op tussen de Evoque en de Velar. Een gat wat voor 2009 nog niet eens bestond, maar goed. De Sport kan worden gezien als de opvolger van de Freelander, een kleine versie van de Discovery. Net zoals dat de Range Rover Sport een kleine Range Rover is. Zo, dan hebben we nu alle Land Rovers gehad. Sinds een hele reeks facelifts voor de Range Rovers en de introductie van de nieuwe Velar, Evoque en Discovery is de Discovery Sport de oudste auto binnen het merk. Daar heeft JLR verandering in gebracht: de Disco Sport krijgt een ingrijpende facelift.

Overigens is het makkelijk om te denken dat het om een compleet nieuw model gaat. Land Rover heeft met de tweede generatie Evoque laten zien dat verandering helemaal niet radicaal hoeft te zijn. De nieuwe voor- en achterkant die de Discovery Sport aangemeten krijgt, passen weer helemaal bij de huidige Land Rovers. De auto lijkt als nooit tevoren op een klein broertje van de Discovery. Wat betreft technologie is de facelift ook ingrijpend. JLR zet in op Mild Hybrid-technologie, de nieuwe MHEV-motoren van de Evoque vinden hun weg ook naar de nieuwe Disco Sport. Ook staan net zoals bij de Evoque nog een driecilinder en een viercilinder met PHEV-techniek op de planning.

Opvallend in het persbericht is het ontbreken van het Touch Duo Pro. Het nieuwe infotainment wat Land Rover nu in praktisch al modellen heeft ziet er erg gelikt uit met de twee volwaardige touchscreens. Het systeem in de Disco Sport heet Touch Pro: wél de laatste technologie wat betreft infotainment, dus ook Apple CarPlay-ondersteuning. Een tweede scherm ontbreekt echter. Nieuw is dat diverse veiligheidssystemen zoals Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control en een achteruitrijcamera nu standaard zijn en een toffe nieuwe optie voor mensen met een relatief nieuwe smartphone: inductieladen is mogelijk. Als kers op de taart kan elke inzittende ook genieten van een 4G-hotspot via de servers van Land Rover.

Een ietwat voorspelbare maar zeker niet onnodige verandering voor de Discovery Sport, dus. Prijzen starten vanaf 54.800 euro en de auto is per direct te bestellen.