Ontmoet de volledig nieuwe Kia Ceed

Niet alleen de naam is anders.

De derde generatie Kia Cee’d is een feit, en met het introduceren van het nieuwe model wordt de apostrof de deur uitgezet. Met het overnemen van Europa in het achterhoofd, probeert Kia haar Koreaanse auto zo Europees mogelijk te presenteren. Dit is dan ook de reden dat Kia de C-Segmenter op Europees grondgebied heeft getekend, ontwikkeld en gaat produceren. Kia zegt dat bijna 25 procent van alle autoverkopen in Europa uit dat segment komt, dus wil het haar wagen zou aantrekkelijk mogelijk maken.

Hierom is de buitenzijde grotendeels geïnspireerd door het lijnwerk van de Stinger, die goed in de smaak is gevallen. Of die designtaal zich ook goed vertaalt naar de Ceed mogen jullie voor jezelf bepalen. Persoonlijk vind ik dat de Ceed erop vooruit is gegaan. Met name de nieuwe tijgerneus grille, de lagere luchtlinlaten en de subtiele achterspoiler dragen allen bij aan een iets pittiger autootje. Daarbij is de auto even lang als voorheen, en blijft de wielbasis gelijk, maar is hij 20 mm breder dan voorheen. Waar de overhang aan de voorzijde met 20 mm krimpt, groeit hij aan de achterzijde juist met 20 mm.

Onder de motorkap van de nieuwe Kia Ceed vinden we twee benzine en twee dieselmotoren. Kia levert de Ceed met 1-liter turbobenzine driecilinder en met 1,4-liter T-GDi, die respectievelijk 120 pk en 140 pk produceren. Bij de dieseltjes vinden we de geheel nieuwe U3 dieselmotor. Deze 1,6-liter CRDi komt er in twee variaties; de instapper is goed voor 115 pk, terwijl de krachtigere 136 pk produceert.

Naast een nieuw interieur, compleet met 5″, 7″ of 8″ infotainmentschermen, is de nieuwe Ceed voorzien van allerlei slimme veiligheidssystemen, zoals High Beam Assist, Driver Attention Warning en Forward Collision Warning. Tenslotte is het de eerste Kia in Europa die gedeeltelijk autonoom kan rijden.