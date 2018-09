Tesla vergroot range en biedt gratis laden aan om orkaan te ontvluchten

Kijk, dat is toch weer heel netjes van de Amerikanen.

Tesla heeft een niet onbehoorlijk deel van haar Amerikaanse klanten verblijd. In het licht van Orkaan Florence heeft de Amerikaanse autofabrikant een aantal fijne aankondigingen gedaan tegenover Tesla-eigenaren in het gebied dat de wervelwind zal gaan treffen. De orkaan moet aan de oostkust, in de staten North en South Carolina, aan land komen.

Eigenaren die een Tesla hebben waarbij maar 60 kWh van het in totaal 75 kWh grote batterijpakket gebruikt kan worden, kunnen tot en met halverwege oktober de volledige capaciteit gebruiken. Dit uiteraard om deze eigenaren de mogelijkheid te bieden verder met hun auto te kunnen komen. Hierdoor groeit het rijbereik van de desbetreffende Model S (rijtest) of Model X (rijtest) exemplaren met ongeveer 25 procent. Daarnaast krijgen de eigenaren in dit gebied de komende tijd de mogelijkheid gratis te laden bij Tesla’s Supercharger-stations. Wel zo handig in het scenario van een orkaan.

Eerder deze week ontdekten een aantal eigenaren de actie, toen zij een melding kregen op het infotainmentscherm. Het bericht klinkt als volgt:

“We are temporarily enabling your car to access additional battery capacity, as well as free Supercharging, in preparation for Hurricane Florence. We hope that this gives you the peace of mind to get to a safe location, and will notify you before returning your car to its original configuration in mid-October. Badging on your display may adjust during this period. Safe travels!”