Vind de krassende kwelgeest van deze NL’er en krijg 2,5 mille

Paniek in Overijssel.

Iedere dag worden er wel ergens auto’s bekrast in Nederland. Of je nu als een razende debiel hebt geparkeerd en iemand je erop wilt wijzen, of dat er simpelweg een stel kinderen met je auto aan het rondkloten zijn, er zijn voldoende redenen te verzinnen waarom iemand je bolide wil vernaggelen. Echter, waar het bekrassen van een specifieke auto veelal wordt beperkt tot een enkele actie, heeft Hans Bolink het slechter getroffen.

De Gorenaar wordt namelijk al drie jaar lang geplaagd door een voor hem onbekend individu, dat zijn auto’s stelselmatig bekrast. Sinds juli 2015 moeten de bolides van Bolink het verduren. Sinds de kwelgeest is begonnen hem te teisteren, heeft de man ruim 10.000 euro aan kosten gemaakt om zijn auto’s te laten repareren en om het nodige cameratoezicht te plaatsen.

Hoewel het klinkt alsof Bolink er vandoor is gegaan met de vrouw van een dorpsgenoot en deze persoon nu uit is op wraak, zegt hij niet te weten dat er iemand in conflict is met hem. Tegenover RTV Oost vertelde hij het volgende:

“De rest van de buurt heeft ook geen last, ik ben de enige die het steeds moet ontgelden. Voor zover ik weet heb ik geen vijanden die tot zoiets in staat zouden zijn. Ik heb een bedrijf in grondverzet- en sierbestrating en ook daarin is er geen sprake van langlopende conflicten of iets dergelijks.”

Een merkwaardig geval, dat is het zeker. Omdat Bolink er na ruim drie schoon genoeg van heeft, heeft hij besloten een geldbedrag van 2.500 euro uit te loven aan degene die hem kan vertellen wie zijn kwelgeest is. Naar eigen zeggen kan de politie niets voor hem betekenen, dus moet hij het op deze manier maar oplossen.

Foto: Opel Speedster met schade, via @autospotterqvs