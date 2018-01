Hier, de specs van de nieuwe 911, inclusief hybride

Is de wereld klaar voor een hybride 911?

De geruchten over nieuwe 911jes beginnen altijd vroeg. Alles passeert de revue: De volgende 911 krijgt een viercilinder of een V8, of een buitenboordmotor of wordt elektrisch. Als je alle geruchten verzint is het niet zo gek dat er een keer eentje waar is, in dit geval is dit de laatste. Vorige maand liet Porsche CEO, Oliver Blume, weten dat de volgende Porsche 911 een hybride versie krijgt. In een interview met Automobile Magazine deed hij zijn boekje open.

“De auto komt zodra de markt er klaar voor is” aldus de CEO. Dit is ergens gedurende de levenscyclus van de 992, rondom en nabij 2023. Naar verluidt krijgt de auto ‘gewoon’ een 3.0 flat six, zoals we gewend zijn. De kracht die deze motor levert wordt aangevuld door een elektromotor met 94 pk en 310 Nm koppel. Dit zorgt voor een totaalvermogen van 485 pk en 761 Nm koppel. Het batterijenpakket moet 10.8 kWh leveren, wat genoeg sap moet zijn om 64 kilometers elektrisch te rijden. Eerder werd verwacht dat de nieuwe Carrera een hybride zou worden, maar het wordt dus een losstaand model. Knap hoor, de exacte gegevens weten van een model dat pas over vijf jaar het licht ziet. Wij verwachten dat er nog wel het een en ander zal veranderen.

Porsche blijft Porsche, dus de 911 blijft een snelle jongen. Hoewel.. is Porsche nog wel Porsche? De 911 blijft in ieder geval een 911, en die is snel. In 3.5 seconden moet de hybride naar de 100 kunnen, met een maximumschnellheid van 310 km/u. Enkele andere sappige dingen die je moet weten zijn de aanwezigheid van een koppel boost functie van 20 seconden, on-demand vierwielaandrijving en coasting modus om energie te besparen.

En nu we toch bezig zijn zullen we jullie de speculaties rondom andere modellen niet onthouden. De 992 turbo S krijgt naar verluidt 40 pk extra, wat uitkomt op een totaal van 620 paardenkrachten. De nieuwe GT3 krijgt een helaas gedownsizede bi-turbo motor. Rust in vrede mijn heerlijk klinkende vriend.

De Carrera en de Carrera S krijgen beide een upgrade van 30 pk, dit zorgt voor totaalvermogens van 400 en 450 pk. Om de krachtboost van de nieuwe zescilinders op te kunnen vangen is Porsche ook bezig met een nieuwe 8-traps PDK.

Naar verwachting wordt de nieuwe generatie 911 in oktober onthuld op de Mondial de l’Automobile in Parijs. Zoals gewoonlijk beginnen ze met Carrera 2(S) en 4(S).