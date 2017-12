Porsche geeft de Macan vijf race-jurkjes

Porsche besprenkelt de handtas met haar rijke traditie.

Misschien zijn we te hard voor de Macan (rijtest). Naar verluidt is het echt wel een fijne wagen die veel dingen goed kan. Kopers zijn er gek op. Maar het is nou eenmaal een SUV/CUV en dus haten we hem. Wij zijn tenslotte echte autoliefhebbers. Het enige wat we nog meer haten, is een merk dat haar trotse historie te grabbel gooit om zo’n nep-ding te pimpen. Laat dat nou net zijn wat Porsche gedaan heeft.

Alsof het nog niet erg genoeg was dat ze hun merklogo op een opgevoerde Audi Q5 plakken, heeft Porsche nu de vijf meest epische liveries uitgezocht uit haar roemruchte verleden en die de Macan aangemeten. De man (m/v) die dit bedacht heeft Zeserves zoe bie zsjot. Maar waarschijnlijk krijgt hij (m/v) nog een bonus ook. Enfin we zullen maar eens kijken naar de schade.

1. Macan met Rothmans livery

De winnaar als de meeste overwinningen op Le Mans het criterium is. Porsche’s in Rothmans liveries wonnen de Franse klassieker maar liefst vier keer. Eerst in ’82 en ’83 met de 956 en daarna nog eens in ’86 en ’87 met de 962. Overigens won Porsche in de tussenliggende jaren ook, maar dan met de New Man livery. Misschien komt die later nog eens terug op een moderne Porsche.

2. Macan met Martini livery

Kon natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Een Porsche met Martini-livery won drie keer op Le Mans, twee keer in handen van onze Gijs van Lennep. Samen met Helmut Marko kwam Gijs als eerste over de finish met een 917 in 1971. In 1976 flikte hij het trucje nog eens samen met Jacky Ickx in een 936.

3. Macan met Porsche Salzburg livery

De Martini-Porsche’s scoorden echter niet de eerste Porsche-victorie in Le Mans. Die eer ging in 1970 namelijk naar een 917 met Porsche Salzburg livery, met Richard Attwood en Hans Hermann achter het stuur. Je kon deze kekke kleuren ook krijgen op een 918. Geen reden dus om ‘m niet op een Macan te schroeven?

4. Macan met Gulf livery

Nimmer won een Porsche met Gulf livery op Le Mans, maar desalniettemin werden de Gulf kleuren in combinatie met het merk Porsche minstens net zo beroemd als alle andere liveries in deze lijst. Sterker nog, Porsche is zelf niet de eerste die op het idee kwam om de Macan uit te dossen in het oranje en lichtblauw. Een Nederlander deed het al eerder met zijn Macan diesel.

5. Macan met vlees livery

Kijk, dit alles mag dan weer een cynische ‘hoe nut ik mijn merkwaarde uit’-oefening zijn, maar daarbij is dit dan wel een mooi staaltje Duitse humor. Alsof ze de hele exercitie zelf ook niet zo serieus nemen, heeft er ook nog een Macan deze fameuze ‘Pink Pig’ livery gekregen. Uiteraard is dit een verwijzing naar de 917/20 met dezelfde livery die in actie kwam tijdens de Le Mans van 1971. Die auto werd toen ‘liefkozend’ ook Der Trüffeljäger aus Zuffenhausen of simpelweg Dicke Berta genoemd. Het gerucht gaat dat Martini eindbaas Graaf Gregorio Rossi de livery zo affreus vond, dat hij Porsche verbood zijn merknaam erop te plakken. En daar zou Porsche dan weer wat van kunnen leren…

Goed, het antwoord ligt eigenlijk voor de hand, maar welke van deze liveries zou jij uitkiezen als je niet de goede smaak zou hebben om je Macan gewoon in dieprood of donkerblauw te bestellen?