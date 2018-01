McLaren MSO X: tien speciaaltjes op basis 570S

McLaren bouwt tien 570S's geïnspireerd op de GT4-racer maar wel straatlegaal.

De auto’s zijn voorzien van een aantal specifieke goodies, waarvan de mid jaren ’90 geïnspireerde race-liveries het meest in het oog springen. Daarnaast zien we een dikkere vleugel achterop, voor 100 kilogram extra downforce. Ook zit er een roofscoop van koolstofvezel op de dikke 570S (rijtest). Verder zitten er extra “dive planes” voor de voorwielen (die kleine vleugel-achtige dingen) en is er gekozen voor een titanium sportuitlaat. Ook is er een GT4-style motorkap gemonteerd en zijn er Pirelli P Zero Corsa’s gemonteerd voor extra plakkerigheid. Tot slot is er nog flink met carbon gewerkt om het gewicht verder terug te brengen. De achterbumper heeft ook nog wat extra gaten trouwens.

In het interieur is minder bekleding te vinden. Daarmee wordt het “Carbon Monocell 2” chassis zichtbaar en het gewicht lager, voor die extra race-beleving. Verder zijn er carbon racekuipen en een speciale opbergplek voor een helm te vinden. Tot slot is er nog een bevestigingsbalk voor de zespuntsgordel, die qua kleur op de auto is afgestemd. De laatste goodie bestaat uit een setje camera’s die samenwerken met het McLaren Track Telemetry al je straatracerij trackdayactie kan vastleggen.

De tien auto’s zijn overigens besteld door een dealer in de Verenigde Staten en inmiddels allemaal verkocht.