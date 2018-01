Volkswagen verzekert zich van Tesla-kennis

Handige investeerders, die Wolfsburgers.

Volkswagen maakt moves. Het bedrijf stroggelt nog altijd met de naweeën van dieselgate, maar tegelijkertijd is de blik gericht op de toekomst. Inmiddels lijken ze er ook bij VAG van overtuigd te zijn dat deze toekomst elektrisch is. Druk wordt er gewerkt aan de I.D. en aanverwanten.

Probleem is echter wel dat er joekelig veel batterijen nodig zijn voor al die elektrogebakjes. En op dat vlak zijn er toch echt fabrikanten die nu nog een voordeel hebben. Velen, waaronder ondergetekende, denken dat dit uiteindelijk geen onoverkomelijk obstakel zal vormen. Desalniettemin: Europese fabrikanten moeten hun accu’s nu nog grotendeels betrekken uit Azië.

In het Hoge Noorden van Europa werkt er echter iemand aan een snood plan om hier verandering in te brengen. Peter Carlsson wil met zijn bedrijf Northvolt in het Zweedse Skelleftea namelijk de grootste accufabriek van Europa bouwen. Qua formaat moet de fabriek een rivaal worden van Tesla’s Gigafactory in Nevada. Geen toeval, want Carlsson werkte voorheen bij Tesla, net als zijn compagnon Paolo Cerruti.

De kennis die ze op hebben gedaan bij Elon’s toko wordt kennelijk op waarde geschat door grote investeerders. Volkswagen-dochter Scania heeft namelijk geïnvesteerd in een ‘demolijn’ die Northvolt opstart in Vasteras. Scania’s CEO is enthousiast over het project en verwacht dat er volgend jaar al Scania’s zullen bestaan met batterijen uit de fabriek. Mocht alles volgens plan verlopen, lijkt er ruimte te zijn inniger samen te werken:

If we are successful in developing the kinds of products we aim for in this partnership, then this will be an important part of our supply chain.

Het één-plus-ééntje is snel opgeteld: tikt Volkswagen hier vast de benodigde accu’s van de toekomst binnen? (via Reuters)

Image-Credit: Phaeton en Model S uit het archief