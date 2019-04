Deze Nissan heeft twee dingen gemeen met de GT-R

Nog steeds 3423 dingen te weinig, maar alle beetjes helpen.

Een oudejaarsconferentie. Valdispert. Een toespraak van Piet Hein Donner. De lijst met schandalen van Majoor Bosshardt. Lost In Translation. Het is allemaal bijzonder slaapverwekkend. In dat rijtje moet ook staan: ‘Compacte Nissan Sedans’. Jarenlang vonden de hoge heren b ij het Japanse merken het leuk om ons te bestoken met de saaiste C-segment sedans. De Nissan Sunny en Almera in sedan-uitvoering konden een raszuivere ADHD’er nog tot bedaren brengen:

Zelfs in ons grijze, koude kikkerlandje zijn we niet bestand tegen zoveel druilerigheid. De Almera Sedan was al een tijdje niet meer verkrijgbaar in Nederland. Wij Hollanders zijn blits en modieus en rijden Qashqai. In veel andere delen van de wereld biedt Nissan nog wél een compacte sedan aan. Vandaag onthulde het merk de nieuwe Sylphy. Nissan gebruikt voor zijn compacte sedan diverse namen, op sommige markten kom je ‘m tegen als Sentra of Pulsar.

Eerlijk is eerlijk: het resultaat is absoluut niet verkeerd. Natuurlijk, het blijft een compacte sedan, maar de ontwerpers hebben duidelijk hun best gedaan. Met name de zijkant en achterste raamstijl is zeer fraai te noemen.

De Nissan Sylphy heeft twee dingen gemeen met de Nissan GT-R, zoals we verklappen in de titel. Ten eerste de kleur Katsura Orange. Een kleur die op de laatjes iteratie van de GT-ER leverbaar is. De andere overeenkomst is een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26. Nu zal de GT-R iets meer neerwaartse druk leveren, maar het is relatief weinig.

Over de aandrijflijn is niet veel bekend. Nissan geeft aan dat de Sylphy ‘een soepele rijbeleving’ zal bieden. Verwacht geen VR38DETT of SR20DET motor. De Sylphy was voorheen altijd leverbaar met modale viercilinders.