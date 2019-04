Hier is de nieuwe Volkswagen Transporter

Althans...

Na de introductie van de nieuwe Multivan komt Volkswagen vandaag ook met de nieuwe Transporter op de proppen. De facelift leek zijn taak aardig uitgevoerd te hebben op de personenversie van de Volkswagen, dus voor wat betreft de bestelversie lagen er weinig verrassingen in het verschiet. Toch hebben we voldoende nieuws te bespreken.

Hoewel het een van de minder toegelichte onderwerpen is bij de auto’s van tegenwoordig, willen we bij de nieuwe Transporter allereerst even de spotlichten schijnen op de veiligheidssystemen. Van buiten mag hij er dan niet totaal nieuw uitzien, onderhuids zijn er ingrijpende veranderingen aangebracht. De Transporter beschikt over een waslijst aan assistentiesystemen, van Lane Assist tot het nieuwe Cross Wind Assist. Volkswagen heeft de bestelauto, die als Kombi tot maximaal negen personen kan vervoeren, daarnaast ook Rear Traffic Alert, Trailer Assist, een Road Sign Display-functie, een Post-Collision remsysteem en Hill Start Assist meegegeven.

De vernieuwde Transporter komt zoals gebruikelijk op de markt in een aantal verschillende vormen. Niet alleen maakt Volkswagen een bestelauto, hij zal eveneens aan te schaffen zijn als pick-up. In beide gevallen kan hij met enkele of dubbele cabine besteld worden. De Kombi verkiest het vervoeren van personen boven goederen. In ieder geval is er voldoende bagageruimte, want door “een nieuwe oplossing” is er in plaats van 2,45 meter op de vloer liefst 2,80 meter aan ruimte. Bij de versie met de lange wielbasis is dit zelfs 3,30 meter.

De nieuwe Transporter komt aan het einde van het jaar met een aantal “efficiĆ«nte dieselmotoren” op de markt. De instapversie beschikt over een 90 pk sterke tweeliter TDI-blok. Daarboven vinden we nog drie configuraties van dezelfde krachtbron, maar dan met respectievelijk 110, 150 en 199 pk. Overigens heeft Volkswagen samen met ABT nog een elektrische aandrijflijn ontworpen, die goed is voor 112 pk. Het rijbereik van het 77,6 kWh accupakket bedraagt 400 kilometer, maar omdat Volkswagen om wat voor reden de NEDC-cyclus heeft aangehouden en niet de WLTP, mogen we dit met een korreltje zout nemen.