Sloop de ‘Ring met de nieuwe BMW M240i Racing Evo

Niet te hard pushen, dan sloop je de auto.

Zonder schaam durft BMW te stellen dat haar relatief goedkope raceklasse, de M235i Racing Cup, ‘entry-level racing’ is. Goed, op financieel gebied is het misschien een redelijk toegankelijke manier om als amateur te beginnen met autosport, eenvoudig is het allesbehalve. Immers, BMW’s eigen raceklasse behoort tot het programma van het VLN Endurance Championship, een divisie die exclusief wedstrijden organiseert op de Nürburgring Nordschleife.

De Groene Hel mag misschien niet het meest ideale circuit zijn om amateurwedstrijden te houden, aantrekkelijk is de raceklasse zeker. Waar het VLN-kampioenschap bestaat uit een overvol veld, doet de BMW M235i Racing Cup het eveneens aardig. Momenteel bestaat het veld uit ongeveer 20 auto’s. Inmiddels blijkt de klasse voldoende populair, want BMW heeft het contract met VLN en bandenleverancier met twee jaar verlengd.

Naast het verlengen van het samenwerkingsverband, heeft BMW tegelijkertijd aangekondigd dat de auto waaromheen de raceklasse is gebouwd voortaan door het leven zal gaan als de M240i Racing Evo. Het desbetreffende Evo-pakket verbetert de auto op verschillende plekken, waardoor het hopelijk voor meer klanten interessant wordt om in te stappen. Daarnaast wordt het prijzengeld verhoogd met 25.000 euro. De winnaar neemt komende seizoenen 100.000 euro mee naar huis.

De BMW M240i Racing Evo is uiteraard grotendeels gebaseerd op de straatauto. Ten opzichte van zijn voorganger, de M235i Racing, heeft de M240i bijgespijkerde motorsoftware ontwikkeld om betere prestaties uit de 3-liter zes-in-lijnmotor te trekken. Daarnaast heeft BMW een klein aantal aanpassingen doorgevoerd aan het plaatwerk, waaronder aan de achterspoiler. Tenslotte kan men voortaan kiezen uit een andere, comfortabelere racestoel. BMW Motorsport blijft de deelnemende teams steunen tijdens de races, door ingenieurs beschikbaar te stellen en reserveonderdelen aan te leveren. Het is momenteel niet bekend hoeveel de bolide kost.