Man negeert waarschuwingslampjes auto, krijgt taakstraf

De waarschuwingslampjes van een auto zijn er niet voor niets. Als het goed is helpen ze met het melden van een mogelijk mankement. Behalve als je een Franse of Italiaanse auto hebt. Dan dienen ze als sfeerverlichting. Bij dat soort auto’s moet je je juist afvragen wat er mis is als ze niet branden.

De rechtbank in Den Haag heeft gister geoordeeld dat we zeer serieus moeten omgaan met de waarschuwingslampjes van een voertuig. Al is het verhaal hier heel anders. Een 38-jarige man uit Moordrecht reed in de zomer van 2017 met een kapotte band over de A20. De auto gaf door middel van een lampje aan dat er iets mis was, maar de man bleef stug doorrijden. Zelfs zonder de lampjes kon de man weten dat er iets mis was, op gegeven moment was de band zo kapot dat het stuur hevig ging trillen.

Uiteindelijk trilde het stuur van de auto zo hard dat hij stil kwam te staan op de snelweg, nota bene op de linkerbaan. Een achterligger kon niet meer op tijd uitwijken en klapte met 120 km/u op de auto van de man. De achterligger ging over de kop en hield blijvend letsel over aan het ongeluk.

De man uit Moordrecht is door de rechtbank in Den Haag verantwoordelijk gehouden voor het incident. Hij had, wat de rechter betreft, allang moeten stoppen. Ook was de rechter van mening dat de man zijn snelheid niet voldoende had aangepast. De man is een taakstraf van 40 uur opgelegd. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging. De uitspraak is minder streng dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Wat het OM betreft zou de man 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van twee jaar moeten krijgen.

