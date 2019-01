Zo probeert Mercedes je achteraf opties te verkopen

Een nieuwe manier van de Duitse autofabrikant om je alsnog geld te laten spenderen.

Stel, je hebt een gloednieuwe Mercedes gekocht. Je hebt de auto een paar weken in bezit en dan gaat het opeens knagen. Je mist een optie en wil deze toch hebben. Mercedes gaat je helpen, al gaat het op een iets andere manier dan je nu misschien in gedachten hebt.

Het gaat hier namelijk niet om AMG-bumpers of parkeersensoren. Nee, in dit geval gaat het om eenvoudige software upgrades die je zelf kunt aanschaffen. Zie het als een uitbreiding van een game die je achteraf koopt en installeert via de PlayStation Store.

In de Mercedes Me-applicatie van het MBUX-systeem komt een digitale winkel. Via deze winkel krijgen klanten de mogelijkheid om zaken als Apple CarPlay, Android Auto, digitale radio of navigatie achteraf te kopen. Dit zijn puur softwarematige upgrades. Een bezoekje aan de dealer is niet nodig. Uitkiezen, betalen, downloaden en installeren maar. Een kind kan de was doen.

De Duitse autobouwer levert deze betaalmogelijkheid voorlopig alleen in Europa. De feature is alleen mogelijk op een nieuwe A-klasse, B-klasse en de nieuwe GLE. Het voordeel van dit systeem is dat toekomstige eigenaren van een tweedehands auto deze opties achteraf kunnen aanschaffen, mocht de vorige eigenaar de optie niet aangevinkt hebben. De feature zal in het eerste kwartaal van dit jaar worden uitgerold.