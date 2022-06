Hier komen de Dutchbugs dus NIET te staan

Nee. De Dutchbugs komen hier niet te staan. Maar waarom ze wél te maken hebben met dit optrekje, lees je hieronder!

We gaan het weer eens hebben over een huis. En niet zomaar een huis, dit is in potentie het duurste huis van Nederland. Het ligt in de enige échte stad van Nederland, te weten Rotterdam. En ik als geboren Utrechter met 20 jaar woonervaring in Amsterdam weet dus waar ik het over heb. Rotterdam heeft het. Punt.

Er zit alleen 1 ‘maar’ aan dit huis, evenals 1 ‘mits’. De ‘maar’; het moet nog gebouwd worden. De huidige eigenaar wil er, voordat de bouw goed en wel is begonnen, alweer vanaf. En de ‘mits’ is de prijs. Het zou in voltooide vorm namelijk zomaar eens heel veel, wel tientallen miljoenen kunnen kosten.

Wat hebben de Dutchbugs er dan mee te maken?

Maar jij vraagt je natuurlijk af wat de Dutchbugs ermee te maken hebben? Nou, dat ga ik je vertellen. De Nederlandse Bugatti’s die onder de naam Dutchbugs furore maken op het internet hebben dezelfde eigenaar als dit bouwkavel. Het is niemand minder dan Michel Perridon.

Die was van plan om het duurste huis van Nederland te laten bouwen op deze indrukwekkende kavel. Inclusief een flinke garage voor zijn Bugatti’s en zijn andere bolides. Maar de steenrijke ondernemer, die ondanks alles wel heel gewoon is gebleven, net als René Froger trouwens, ziet van de bouw af.

Hij gaat volgens het immer de waarheid sprekende prachtblad Quote liever in Dubai wonen en gunt het duurste huis van Nederland dus aan iemand anders. Alleen moet die nieuwe eigenaar wel een dikke portemonnee meebrengen, het huis moet zo’n 30 miljoen kosten.

Koop de duurste hut van Nederland

Maar daar krijg je dan wel wat voor. Allereerst het land. Volgens de makelaar is het een privé-eiland aan de Bergse Achterplas met uitzicht op de skyline van Rotterdam, alsmede op de groene natuur aan de andere kant. Het 6500 vierkante meter grote stuk grond is in de breedte gesitueerd en biedt 130 meter oever aan de plas.

Als je er een huis wil laten bouwen, de fundering en de kelder liggen er al. Volgens Perridon was dat het moeilijkst van de hele bouw, vanwege het grondwater enzo, dus de rest is eigenlijk een eitje.

Voor een sfeerimpressie van hoe het kan worden, moet je even onderstaand filmpje bekijken. En let dan vooral op de mooi geanimeerde dikbolides. We tellen in elk geval twee Bugatti’s, een Mercedes 300 SL en een Aston Martin DB5. Zie jij er meer?

Voor meer informatie kun je ook even rustig kijken op de site van de makelaar. Die hoopt met z’n 1% commissie overigens ook dat jij het gaat kopen. Het is dat ik ongeveer 25 miljoen te kort kom, anders had ik het wel geweten!